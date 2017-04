Warriors vencem Blazers fora de casa e se aproximam da classificação nos playoffs

Google Plus

No primeiro jogo da série em Portland, o Golden State Warriors bateu o Portland Trail Blazers por 119 a 113, na madrugada deste sábado (22). Os 'Splash Brothers' comandaram a virada da franquia de Oakland, que estava sendo atropelada até o fim do terceiro quarto. Stephen Curry e Klay Thompson combinaram 58 pontos.

Sem Kevin Durant, que ainda se recupera de lesão e foi poupado, os Warriors não começaram bem e erravam jogadas fáceis. Curry parecia estar numa noite apagada, mas acordou no último período e terminou a partida com 34 pontos e liderando a virada da equipe de Oakland.

Com a vitória, o Golden State Warriors abriu 3 a 0 sobre o Portland Trail Blazers e precisa de mais uma vitória para garantir a classificação para a segunda fase dos playoffs. Nunca na pós-temporada uma equipe se recuperou depois de perder os três primeiros jogos.

Golden State Warriors e Portland Trail Blazers voltam a se enfrentar na próxima segunda-feira (24), novamente em Portland. Se os Warriors vencerem, fecha a série com vitória por 4 a 0. Mas, se os Blazers levarem a melhor, diminuem o placar para 3 a 1 e forçam o quinto jogo em Oakland.

Blazers dominam primeiro tempo, mas Warriors se recuperam e conseguem virada no último quarto

Com grande atuação de Damian Lillard, C.J. McCollum e Evan Turner, o Portland Trail Blazers começou sendo superior na primeira partida diante do seu torcedor e fazendo valer a pena o fator casa. Por outro lado, o Golden State Warriors começou desorganizado sem Kevin Durant e terminou derrotado por 37 a 30 no primeiro quarto.

No segundo período, o jogo continuou favorável a equipe de Portland, que viram Al-Farouq Aminu entrar bem e liderar o banco de reservas. Já do outro lado, Stephen Curry parecia estar apagado e errava jogadas simples, complicando os Warriors que perderam mais um quarto, desta vez por 30 a 24, e foram para o intervalo perdendo por 13 pontos (67 a 54).

O Golden State Warriors voltou com outra postura para o segundo tempo. Stephen Curry e Klay Thompson acertaram a mão e começaram a pontuar na partida, fazendo com que a franquia de Oakland vencesse o terceiro período por 12 pontos (33 a 21) e cortasse a vantagem do Portland Trail Blazers para apenas um ponto.

No último período, os Splash Brothers continuaram brilhando, principalmente Stephen Curry que fez cestas de três pontos importantes na reta final da partida e decidiu mais uma vitória dos Warriors, que abriram 3 a 0 na série.

Destaques da partida

Portland Trail Blazers

Damian Lillard: 31 pontos, 7 rebotes e 4 assistências

C.J. McCollum: 32 pontos e 6 rebotes

Evan Turner: 17 pontos, 8 rebotes e 3 assistências

Golden State Warriors

Stephen Curry: 34 pontos, 4 rebotes e 8 assistências

Klay Thompson: 24 pontos e 3 roubadas

Andre Iguodala: 16 pontos, 7 rebotes e 3 assistências