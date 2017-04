Marc Gasol decide no fim, Grizzlies vencem Spurs na prorrogação e empatam série

Foi emocionante! No quarto jogo da série, o Memphis Grizzlies venceu o San Antonio Spurs na prorrogação por 110 a 108 e empatou a série nos playoffs. Kawhi Leonard foi o destaque da noite com 43 pontos, 8 rebotes e 6 roubadas, mas teve sua atuação ofuscada com a derrota para a equipe de Memphis, que teve Mike Conley também com grande atuação e anotando 35 pontos, 9 rebotes e 8 assistências.

No primeiro tempo, o Memphis Grizzlies foi superior e foi para o intervalo vencendo, mas no segundo tempo não conseguiu segurar o San Antonio Spurs que conseguiu empatar a partida e levar para a prorrogação. No tempo extra, Marc Gasol decidiu no fim e garantiu a vitória que empatou a série.

Com a vitória, o Memphis Grizzlies empatou a série em 2 a 2 contra o San Antonio Spurs e obriga a série ter pelo menos seis jogos. As equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (25), no Texas.

Spurs reagem no segundo tempo e levam o jogo para prorrogação; Marc Gasol decide no fim e Grizzlies empatam série

O jogo começou bastante equilibrado, mas a equipe de Memphis fazia valer o fator casa e queria empatar a série. Liderados por Mike Conley, os Grizzlies superaram os Spurs nos dois primeiros quartos e foram para o intervalo vencendo por 55 a 51.

Na etapa final, Kawhi Leonard teve uma atuação espetacular e liderou o San Antonio Spurs ao empate. O terceiro período foi o mais equilibrado do jogo, terminado com vitória dos Spurs por apenas um ponto, mas no último quarto a equipe do Texas conseguiu tirar o resto da vantagem e forçar a prorrogação com o placar de 96 a 96.

Na prorrogação, a equipe de Memphis - empurrada pela torcida - conseguiu abrir uma pequena vantagem, mas assim como em todo o segundo tempo, viram Kawhi Leonard tirar essa vantagem e manter o jogo parelho até o fim. Entretanto, faltando 0,7 segundos, Marc Gasol chamou a responsabilidade e garantiu a vitória dos Grizzlies.

Destaques da partida

Memphis Grizzlies

Mike Conley: 35 pontos, 9 rebotes e 8 assistências

Marc Gasol: 16 pontos e 12 rebotes

Zach Randolph: 12 pontos e 11 rebotes

San Antonio Spurs

Kawhi Leonard: 43 pontos, 8 rebotes, 3 assistências e 6 roubadas

Tony Parker: 22 pontos, 4 rebotes e 5 assistências

LaMarcus Aldridge: 13 pontos e 2 rebotes