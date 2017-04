Cavaliers vencem, 'varrem' Pacers e se classificam nos playoffs

Na tarde deste domingo (23), o Cleveland Cavaliers bateu o Indiana Pacers por 106 a 102 e garantiu a classificação para a semifinal da Conferência Leste, completando a 'varrida' por 4 a 0 na série. O destaque da noite foi LeBron James que terminou com duplo-duplo de 33 pontos e 10 rebotes. Em contraste, Paul George deixou a desejar e acertou apenas cinco de 21 arremessos tentados, tendo feito apenas 15 pontos.

A semifinal está prevista para começar no dia 1º de maio. Até lá, o Cleveland Cavaliers descansa e aguarda o vencedor de Toronto Raptors e Milwaukee Bucks, que no momento fazem uma série equilibrada e estão empatados em 2 a 2.

O jogo

Jogando diante do seu torcedor mais uma vez, o Indiana Pacers buscava a vitória para se redimir da dolorosa derrota no terceiro jogo, quando chegaram a liderar por 25 pontos e levaram a virada. No primeiro quarto, apesar do equilíbrio, os Pacers foram melhores e venceram por 24 a 22.

Na frente do placar no primeiro quarto, os Pacers davam esperanças ao torcedor. Porém, os Cavaliers trataram de mudar o jogo a partir do segundo quarto. O que se viu no segundo e terceiro período foi um time mais focado e sobrando diante dos mandantes, com grande atuação de LeBron James.

No último quarto, apesar de Paul George estar em noite apagada, os Pacers tinham Lance Stephenson com a mão afiada. Mesmo com a vitória por 25 a 18 no período final, não foi o suficiente para virar o placar. Com duplo-duplo de LeBron James, os Cavs completaram a 'varrida' e garantiram a vaga na semifinal da Conferência Leste.

Destaques da noite

Indiana Pacers

Paul George: 15 pontos, 7 rebotes e 6 assistências

Myles Turner: 20 pontos e 9 rebotes

Lance Stephenson: 22 pontos, 6 rebotes e 3 assistências

Cleveland Cavaliers

LeBron James: 33 pontos, 10 rebotes, 4 assistências e 4 roubadas

Kyrie Irving: 28 pontos

Kevin Love: 16 pontos