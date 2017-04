Nenê brilha, Rockets vencem Thunder fora de casa e se aproximam da classificação

Pelo quarto jogo da série, o Houston Rockets bateu o Oklahoma City Thunder por 113 a 109, na noite deste domingo (23), e quebrou o mando de quadra dos adversários, ficando apenas a uma vitória de garantir a classificação para a semifinal da Conferência Oeste.

Apesar do terceiro triplo-duplo seguido de Russell Westbrook, o destaque da noite foi o pivô Nenê que terminou com duplo-duplo de 28 pontos e 10 rebotes. O brasileiro liderou a equipe em pontos, superando James Harden que fez apenas 16 pontos numa noite com atuação bem abaixo da média.

Na próxima terça-feira (25), a série retorna para Houston, no Texas, e os Rockets precisam da vitória para garantir a classificação à semifinal da Conferência Leste. Em caso de derrota, a série retorna para Oklahoma para mais um jogo. Atualmente, os Rockets vencem por 3 a 1.

O jogo

O primeiro tempo foi bastante equilibrado, mas o Oklahoma City Thunder aproveitava o fator casa e foi melhor. Russell Westbrook precisou apenas do primeiro tempo para garantir o terceiro triplo-duplo seguido nos playoffs, indo para o intervalo com 17 pontos, 10 rebotes e 10 assistências, liderando o Thunder que vencia por 58 a 54.

No início do segundo tempo, o Thunder chegou a abrir 12 pontos, aproveitando a baixa atuação de James Harden. Porém, no fim do terceiro quarto, os Rockets se recuperaram e baixaram para apenas quatro pontos novamente, aproveitando a queda de produtividade da equipe de Oklahoma com os reservas.

No último período, o brasileiro Nenê brilhou. Com 12 arremessos certos e 100% de aproveitamento, o pivô liderou os Rockets na virada e terminou a partida com duplo-duplo de 28 pontos e 10 rebotes. A equipe de Houston venceu por 113 a 109, quebrou o mando do Thunder e se aproxima da classificação para semifinal.

Destaques da partida

Oklahoma City Thunder

Russell Westbrook: 35 pontos, 14 rebotes e 14 assistências

Steven Adams: 18 pontos e 7 rebotes

Houston Rockets

Nenê: 28 pontos e 10 rebotes

James Harden: 16 pontos, 7 rebotes e 8 assistências

Lou Williams: 18 pontos e 7 rebotes

Eric Gordon: 18 pontos e 8 rebotes