Celtics vencem Bulls novamente fora de casa e empatam série

Nesta noite de domingo (23), o Chicago Bulls recebeu o Boston Celtics no United Center pela quarta partida da série nos playoffs. Vencendo mais uma vez os Bulls em Chicago, o Celtics conseguiu importante vitória para empatar em 2 a 2 e voltar a Boston podendo virar a série. Com mais uma grande partida de Isaiah Thomas sendo o destaque dos Celtics, o armador anotou 33 pontos para comandar a vitória da equipe de Boston por 104 a 95. No lado dos Bulls, Jimmy Butler foi o grande destaque com os mesmos 33 pontos de Isaiah.

Depois de perder a primeira partida em casa na última sexta-feira, os Bulls ainda venciam a série por 2 a 1, com as vitórias das duas primeiras partidas em Boston. Agora com a série empata em 2 a 2, as duas equipes voltam às quadras na próxima quarta-feira (26), em horário ainda não definido, voltando a jogar na Arena TD Garden, em Boston.

Celtics domina primeiro quarto e vai com vantagem para o intervalo

Depois de perder as duas partidas em casa e vencer a primeira partida em Chicago, os Celtics voltaram para a quarta partida da série bastante empolgados e tiveram ótimo início de jogo. Com domínio total na partida no primeiro período, os Celtics chegaram a liderar o placar vencendo por 20 pontos de diferença, mas terminaram o primeiro período em 30 a 18. Isaiah Thomas anotou 10 pontos para os Celtics e Jimmy Butler foi o principal pontuador dos Bulls com 11 pontos.

Melhorando um pouco no segundo período, os Bulls conseguiram fazer um quarto mais equilibrado na partida, mas ainda perdendo por boa diferença no placar. Com Isaiah Thomas e Gerald Green sendo fundamentais na partida, os Celtics foram para o intervalo vencendo por 57 a 46. Donos do primeiro período, Isaiah e Green foram para o intervalo anotando 16 pontos cada, enquanto nos Bulls Butler era absoluto com 17 pontos.

Celtics vê melhora do Bulls, mas garante a vitória para empatar a série

Voltando muito melhor do intervalo e corrigindo a sua defesa, o Chicago Bulls começou com tudo no terceiro período e foi pouco a pouco tirando a vantagem do Celtics. Chegando a virar a partida em 65 a 63, os Bulls conseguiram uma virada gigante na partida, porém os Celtics voltaram a passar a frente quando a sua primeira unidade voltou para a quadra. Terminando o período em 79 a 70 para os Celtics, Isaiah Thomas e Jimmy Butler lideravam suas equipes com 26 pontos cada.

Entrando no último período de partida com nove pontos de vantagem, os Celtics conseguiram controlar a equipe dos Bulls e não deram chances para o time da casa tomar a liderança de novo. Mesmo com Jimmy Butler jogando mais de 45min dos 48 possíveis, os Bulls não conseguiram vencer e perderam pelo placar de 104 a 95.

Isaiah Thomas foi o grande destaque da partida anotando 33 pontos e 7 assistências. Jimmy Butler com 33 pontos e 9 assistências foi o principal jogador de Chicago. As duas equipes estão empatadas agora com duas vitórias para cada na série.

Destaques da partida:

Chicago Bulls

Jimmy Butler: 33 pontos, 9 assistências e 5 rebotes

Nikola Mirotic: 13 pontos e 7 rebotes

Isaiah Canaan: 13 pontos

Dwyane Wade: 11 pontos e 6 rebotes

Boston Celtics

Isaiah Thomas: 33 pontos, 7 assistências e 4 rebotes

Gerald Green: 18 pontos e 7 rebotes

Al Horford: 15 pontos, 12 rebotes e 4 assistências