Raptors atropelam Bucks e se aproximam da semifinal da Conferência Leste

Nesta segunda-feira (24), o Toronto Raptors recebeu no Air Canada Center o Milwaukee Bucks pela quinta partida da série melhor de sete entre as equipes valendo vaga na semifinal da Conferência Leste. A equipe de Dwayne Casey conseguiu sua primeira sequência de duas vitórias seguidas no confronto conseguindo um importante triunfo por 118 a 93 e ficando a uma vitória da classificação para a próxima fase, enquanto que o time de Jason Kidd não pode mais ser derrotado.

Do lado do Toronto tivemos uma boa surpresa com Norman Powell anotando 25 pontos, já nos Bucks como era de esperar Giannis Antetokounmpo com 30 pontos, assim a equipe dos Raptors faz 3 a 2 no placar do confronto. A partida de número seis será disputada no BMO Harris Bradley Center em Milwaukee, na quinta-feira (27), em horário a ser definido.

Ataque funciona e Toronto abre boa vantagem no placar

A partida começou com os dois times buscando trabalhar próximos a cesta e tiveram Serge Ibaka marcando sete pontos, fazendo 14 a 11 para os Raptors, o time da casa seguiu muito bem com DeRozan e Lowry pontuando bem e chegando abrir dois dígitos de vantagem colocando 31 a 20 no placar.

No momento da segunda unidade os canadenses mantiveram a consistência e o ataque seguiu muito bem além de limitar muito o ataque dos Bucks a Antetokounmpo que puxava a equipe praticamente sozinho e o placar estava 48 a 30, na segunda meta da parcial houve uma melhora notória no ataque do time de Wisconsin com o grego assumindo definitivamente as ações ofensivas e no intervalo a vantagem de Toronto diminuiu e ficou em nove pontos e 57 a 48.

No segundo tempo, o perímetro segue muito bem e os Raptors dilatam sua vantagem para vencer

Depois do descanso, os Raptors voltaram melhores e conseguiram estabelecer novamente uma vantagem de dois dígitos seguindo com seu ataque eficiente fazendo 72 a 58, ainda no terceiro período o time da casa seguiu no controle e com o setor ofensivo pegando fogo e permitindo ao time um tranquilo controle do curso da partida colocando 90 a 73.

Chegando a derradeira parcial e com o placar bem dilatado a equipe de Toronto seguiu bem com Norman Powell e DeMarre Carroll tanto na defesa quanto no ataque e abriu 105 a 87 no meio do período, nos minutos finais basicamente a equipe da casa seguiu se dedicando a dilatar a vantagem encarando alguns reservas do time adversário e fazendo 118 a 93 e ficando a uma vitória da classificação para a próxima fase.

Destaques da partida:

Toronto Raptors

Norman Powell: 25 pontos

Serge Ibaka: 19 pontos e 6 rebotes

DeMar DeRozan: 18 pontos e 6 assistências

Milwaukee Bucks

Giannis Antetokounmpo: 30 pontos e 9 rebotes

Malcolm Brogdon: 19 pontos