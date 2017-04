Hawks aproveitam mando de quadra, vencem Wizards e empatam série nos playoffs

A quarta partida da série entre Atlanta Hawks e Washington Wizards teve vitória dos donos da casa que venceram por 111 a 101. Atuando na Philips Arena, em Atlanta, os Hawks dominaram boa parte da partida e tiveram ótimo trabalho em equipe para assegurar o resultado. Apesar da grande atuação de Bradley Beal, os Wizards não conseguiram repetir as atuações dos dois primeiros jogos.

Com esse triunfo, a série fica empatada em 2 a 2 e terá o quinto jogo e o sexto jogo. As datas ainda serão definidas, mas as partidas vão ser realizadas ainda nesta semana, em Washington o jogo 5, e novamente em Atlanta o seguinte.

Wizards começam melhor, mas Atlanta consegue virada no segundo quarto

A bola subiu e começou com a posse dos Hawks. No entanto, o dominio do primeiro quarto foi da equipe de Washington, com a dupla Bradley Beal e John Wall começando inspirada. A vantagem para os Wizards poderia ser maior, mas o banco de Atlanta entrou bem na rotação e diminuiu o placar no final do período.

A reação começou no primeiro quarto, mas foi no seguinte que a equipe da casa consolidou a virada. O pivô Dwight Howard voltou muito bem do banco de reservas e foi fundamental para a troca de placar. Ele acabou o período com um duplo-duplo (14 pontos e 11 rebotes), além de ter dado grande estabilidada à defesa dos Hawks. Outro jogador importante foi o espanhol José Calderon. Vindo do banco, o armador fez a bola que deu a vantagem no placar para Atlanta e, no final do quarto, ele acertou outra bola de três pontos. A cesta deixou os Hawks com nove pontos de vantagem contra os Wizards e, por consequência, final do primeiro tempo de 59 a 50.

Confira as estatísticas do primeiro tempo:

Atlanta Hawks 59 x 50 Washington Wizards 43,8% (21/48) FG% 43,5% (20/46) 43,8% (7/16) 3PT % 29,4% (6/17) 83,3% (10/12) FT% 71,4% (5/7)

Atlanta consegue manter o bom nível do primeiro tempo e vence com boa atuação coletiva

O Washington Wizards iniciou bem o segundo tempo do jogo e conseguiu equilibrar a partida. Boa parte dessa reação se deu pela grande atuação de Bradley Beal pontunado e do pivô Marcin Gortat com muitos rebotes (17). No entanto, o Atlanta Hawks se manteve mais constante e aproveitanto mais as bolas de três bontos, comparado ao adversário. O equilibrio se manteve até o final do quarto que terminou empatado por 77 a 77.

O último período da partida foi melhor para os Hawks. A equipe assumiu a liderança no placar novamente e foi mantendo a vantagem entre quatro e sete pontos. O jogo coletivo de Atlanta foi decisivo para o resultado final, pois seis jogadores conseguiram pontuar acima dos dois dígitos. Destaque para Paul Millsap, que teve atuação discreta, porém bstante efetiva e terminou a partida com 19 pontos, além de bairar um um triplo-duplo. A dupla Beal e Wall, apesar da boa atuação, não conseguiram contruir uma virada no final, pois o restante da equipe foi apática. Final de jogo, vitória de Atlanta por 111 a 101

Confira as estatísticas do jogo:

Atlanta Hawks 111 x 101 Washington Wizards 44,4% (40/90) FG% 42,4% (36/85) 28,7% (12/31) 3PT% 34,4% (11/32) 76% (19/25) FT% 78,3% (18/23)

Destaques:

Paul Millsap (ATL):

19 pontos, 9 rebotes e 7 assistências

Dwight Howard (ATL):

16 pontos, 15 rebotes e 1 bloqueio

Bradley Beal (WAS):

32 pontos, 5 rebotes e 2 assistências

John Wall (WAS):

22 pontos, 5 rebotes e 10 assistências