Stephen Curry brilha, Warriors vence Blazers e fecha série em quatro jogos

Nesta noite de segunda-feira (24), às 23h30, o Portland Trail Blazers recebeu o Golden State Warriors na Arena Moda Center pela quarta partida da série entre as duas equipes. Estando com a vantagem de 3 a 0 na série, os Warriors dominaram a partida e venceram os Blazers de novo, fechando a série em 4 a 0 e eliminando a equipe de Portland com o placar de 128 a 103. Stephen Curry foi o principal jogador da partida, anotando 37 pontos, 8 assistências e 7 rebotes. Damian Lillard foi o destaque dos Blazers com 34 pontos e 6 assistências.

Sem dar a menor chance para os Blazers, a equipe dos Warriors garantiu a classificação com enorme tranquilidade. Vencendo as suas duas partidas em casa e mais as duas partidas em Portland, os Warriors fecharam a série em 4 a 0 e varreram os Blazers dos playoffs.

Eliminados dos playoffs, os Blazers se despediram da temporada 2016/17 e estão de férias, enquanto os Warriors se classificaram para a semifinal da conferência Oeste, mas ainda sem adversário definido. A próxima partida dos Warriors será contra o vencedor entre Los Angeles Clippers e Utah Jazz, que estão com a sua série empatada em 2 a 2.

Warriors atropelam no primeiro quarto e abrem larga vantagem

Com um início arrasador na partida, os Warriors começaram abrindo 14 a 0 sobre os Blazers, já dominando a partida desde o início. Quase que perfeitos nas bolas de três, a equipe de Golden State ia aniquilando os Blazers em uma partida impecável. Com um primeiro período incrível, os Warriors terminaram o quarto com o placar de 45 a 22, igualando o seu próprio recorde de maior número de pontos num primeiro quarto de partida em playoffs. Stephen Curry liderou a equipe anotando 12 pontos.

No segundo período de partida os Blazers melhoraram bastante e, comandados por Damian Lillard, conseguiram equilibrar a partida. Porém, mesmo com os 16 pontos de Lillard no segundo quarto, os Blazers continuaram 24 pontos atrás dos Warriors que continuavam dominantes na partida. Com 63% de aproveitamento nas bolas de três pontos, os Warriors construíram grande vantagem até o intervalo, terminando o primeiro tempo em 72 a 48. Stephen Curry e Damian Lillard foram os destaques do primeiro tempo com 21 pontos para cada.

Warriors garantem a vitória e varrem os Blazers dos playoffs

Depois do ótimo primeiro tempo do Golden State, a equipe visitante manteve a boa atuação da primeira etapa e continuou muito bem no segundo tempo. Mantendo sua boa vantagem sobre os Blazers, a equipe de Oakland foi liderando a partida toda e terminou o terceiro período vencendo pelo placar de 106 a 80. Stephen Curry com 37 pontos e Damian Lillard com 34 pontos faziam grande duelo individual na partida. Com as sete bolas de três convertidas hoje, Curry empatou com Robert Horry e agora é o 9º jogador com mais bolas de três na história dos playoffs, 261 para cada.

Entrando no último período de partida com 26 pontos de vantagem, os Warriors tiraram o pé do acelerador e relaxaram um pouco na partida. Assim como Stephen Curry que não voltou mais para a quadra, os Warrios foram tirando suas estrelas e dando mais minutos para os reservas. Lillard que anotou 34 pontos, também foi poupado pelo Portland e saiu de quadra inconformado com a derrota da equipe. Terminando a partida em 128 a 103, os Warriors venceram e eliminaram os Blazers dos playoffs.

Destaques da partida:

Portland Trail Blazers

Damian Lillard: 34 pontos e 6 assistências

Al-Farouq Aminu: 25 pontos e 7 rebotes

Shabazz Napier: 14 pontos

Golden State Warriors

Stephen Curry: 37 pontos, 8 assistências e 7 rebotes

Draymond Green: 21 pontos, 6 rebotes e 4 assistências

Klay Thompson: 18 pontos