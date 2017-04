Com jogo coletivo eficiente, Jazz bate Clippers e fica a uma vitória de avançar nos playoffs

Na madrugada dessa quarta-feira (26), o Utah Jazz visitou o Los Angeles Clippers e venceu por 96 a 92, com grande atuação de Gordon Hayward, no jogo 5 da série entre as equipes da primeira rodada da pós-temporada. O Los Angeles Clippers esteve desfalcado de Blake Griffin, devido a uma fratura no dedão do pé direito, e não contará com o jogador até o fim da pós-temporada.

A última partida ocorreu em Utah, no domingo (23) e os mandantes venceram em Salt Lake City, igualando a série dos playoffs por 2 a 2. O próximo confronto do embate será na sexta-feira (28), em partida realizada na Vivint Smart Home Arena, em Utah. Se vencer o Utah Jazz avança de fase nos playoffs da NBA.

Em primeiro tempo equilibrado, Jazz rotaciona bem e vai com leve vantagem ao intervalo

O jogo 5 da série começou movimentado no Staples Center, com o Clippers começando bem e logo o Jazz dando a resposta. O ala Gordon Hayward foi o grande destaque do Utah no primeiro quarto, anotando 11 dos 19 pontos do Jazz. Mesmo assim, o Clippers foi mais balanceado e, com Chris Paul distribuindo o jogo e Paul Pierce vindo bem do banco, venceu o quarto inicial por 21 a 19.

O segundo quarto voltou com o visitante com dinâmica de jogo mais variada e dependendo menos de Hayward. A dupla de armadores Rodney Hood e George Hill começou a aparecer para o Utah e foi decisiva na virada, que se deu por meio dos chutes de três de Hood. Mesmo assim a vantagem não se estendeu, o equilíbrio marcou o primeiro tempo e o placar foi para o intervalo com 46 a 43 para o Jazz.

Fiel a seu estilo de jogo, Utah Jazz dá aula de jogo coletivo, mantém liderança e fica a uma vitória de avançar nos playoffs

As equipes retornaram e o Jazz continuou bem em sua proposta de jogo. Gordon Hayward continuou bem na partida e comandou as ações dos visitantes, enquanto o Clippers tinha dificuldades de jogar coletivamente e tinha Chris Paul sem realizar o forte jogo de pick and roll com DeAndre Jordan. Assim, o Jazz foi para o último quarto vencendo por 64 a 58.

O último quarto foi de pequena melhora para o Los Angeles Clippers, que contou também com J. J. Reddick bem na pontuação mas nada mais que isso. O Utah continuou com jogo coletivo eficiente, com seis jogadores anotando 10 pontos ou mais, e acabou vencendo a partida por 96 a 92 com Joe Johnson decisivo no fim, ficando a uma vitória da classificação.

Destaques do jogo

Los Angeles Clippers

Chris Paul: 28 pontos, 4 rebotes e 9 assistências

J. J. Reddick: 26 pontos, 3 rebotes e uma assistência

DeAndre Jordan: 14 pontos, 12 rebotes e uma assistência

Utah Jazz

Gordon Hayward: 27 pontos, 8 rebotes e 4 assistências

Rodney Hood: 16 pontos, 5 rebotes e duas assistências

Rudy Gobert: 11 pontos, 11 rebotes e uma assistência

Outros resultados da rodada

Houston Rockets 105 x 99 Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs 116 x 103 Memphis Grizzlies