Rockets vencem Thunder, encerram série no quinto jogo e avançam nos playoffs

Nesta noite de terça-feira (25) na primeira partida do dia, o Houston Rockets recebeu em casa o Oklahoma City Thunder, jogando na Arena Toyota Center. Vencendo a série por 3 a 1, os Rockets voltaram a jogar em casa para realizar a partida número cinco entre as duas equipes e, com mais uma vitória, a equipe de Houston venceu a partida por 105 a 99 e fechou a série contra o Thunder em 4 a 1. James Harden com 34 pontos e 8 rebotes foi o principal jogador dos Rockets, enquanto Russell Westbrook mais uma vez monstruoso anotou 47 pontos, 11 rebotes e 9 assistências, um novo triple-double.

Depois das duas equipes realizarem suas duas partidas em casa, os Rockets voltaram a jogar em Hostoun e venceram de novo para terminar a série em 4 a 1, mandando o Thunder de volta para casa e obrigando a equipe do OKC a se despedir da temporada 2016/17. Na série que marcava a grande disputa individual de James Harden e Russell Westbrook na corrida para o MVP da temporada, levou a melhor o ala-armador dos Rockets.

Agora o Houston Rockets ainda não tem adversário definido, mas espera o vencedor da partida entre o San Antonio Spurs e Memphis Grizzlies para saber quem será seu rival na semifinal da conferência Oeste. Os Spurs estão liderando a série contra o Grizzlies por 3 a 2 e farão a próxima partida na quinta-feira (27), jogando em Memphis.

Thunder começa melhor, mas Rockets recupera e vai para o intervalo na frente

Com o time de Oklahoma começando melhor na partida, o OKC saiu na frente e abriu alguns pontos de vantagem sobre o Rockets. Em grande início de Westbrook, o armador do OKC anotou 11 dos 13 primeiros pontos dos visitantes no período. Terminando o quarto em vantagem, o Thunder acabou o primeiro período vencendo por 22 a 16, com Westbrook anotando 13 pontos.

Depois de um começo ruim na partida, os Rockets voltaram para o segundo período com uma postura muito melhor e fazendo uma grande partida. Cortando a vantagem do Thunder e virando a partida, os Rockets dominaram o segundo quarto e terminaram o primeiro tempo com boa vantagem. Aplicando 35 a 22 no quarto, os donos da casa viraram a partida e foram para o intervalo vencendo pelo placar de 51 a 44. James Harden anotou 11 pontos e foi o principal jogador do Houston, enquanto Westbrook terminou o primeiro tempo com 18 pontos na partida.

Westbrook incendeia a partida, mas Rockets garante a vitória e fecha a série

Voltando do intervalo melhor na partida, o Thunder conseguiu recuperar a vantagem dos Rockets e de novo voltaram a liderar o placar da partida. Com um período gigante de Russell Westbrook, o candidato a MVP anotou 20 pontos somente no terceiro período e colocou o Thunder de volta na partida. Os visitantes foram para o último período vencendo por 77 a 72, liderados por Westbrook que já anotava 38 pontos no jogo.

Entrando no ultimo período com vantage no placar, o Thunder viu o Rockets jogar melhor de novo e mais uma vez trocar a liderança da partida. Sendo um período melhor para cada equipe, levou a melhor o Houston que terminou melhor o último período e garantiu a vitória para terminar a série. Terminando a partida com o placar de 105 a 99, os Rockets venceram o Thunder e fecharam a série em 4 a 1. James Harden terminou a partida com 34 pontos e 8 rebotes, enquanto Westbrook com 47 pontos, 11 rebotes e 9 assistências ficou muito perto de mais um triple-double.

Destaques da partida:

Houston Rockets

James Harden: 34 pontos, 8 rebotes, 4 assistencias, 3 roubos e 3 tocos;

Lou Williams: 22 pontos e 5 rebotes;

Patrick Beverley: 15 pontos, 8 rebotes e 3 assistências;

Nenê: 14 pontos e 7 rebotes.

Oklahoma City Thunder

Russell Westbrook: 47 pontos, 11 rebotes e 9 assistências;

Taj Gibson: 10 pontos e 8 rebotes;

Jerami Grant: 11 pontos e 5 rebotes.