Spurs voltam a vencer Grizzlies com grande atuação de Kawhi Leonard

A série entre San Antonio Spurs e Memphis Grizzlies chegou ao quinto jogo e voltou a ser disputado no Texas. E a equipe da casa venceu a partida por 116 a 103, com grande atuação coletiva e, principalmente, de Kawhi Leonard que anotou 28 pontos. Pelo lado dos Grizzlies, novamente Mike Conley fez ótima partida, mas como nos outros jogos disputados no AT&T Center, na série, o armador sentiu falta da contribuição de seus companheiros.

O jogo 6 será disputado na próxima quinta-feira, dia 27 de abril, às 22h30 pelo horário de Brasília. Memphis voltará a atuar em sua arena e terá que se aproveitar do fator casa para não ser eliminado nessa partida. San Antonio depende da vitória para avançar para a próxima rodada dos playoffs da NBA.

Primeiro tempo bastante equilibrado, mas trabalho em equipe foi diferencial

O equilíbrio marcou a primeira etapa da partida. As duas equipes trocaram bastante na liderança do placar e, por algum tempo, ficaram empatadas em pontos. O primeiro quarto começou morno e com ambas as defesas anulando os ataques. O empate em 23 a 23 no período refletiu isso.

No segundo quarto, o ritmo foi aumentando aos poucos e as trocas no placar permaneceram. Porém, o trabalho em equipe dos Spurs foram o diferencial para a equipe da casa assumir a liderança no placar, pois praticamente todos os atletas que entraram em quadra contribuíram com pontos importantes. Além disso, o armador Tony Parker conseguiu distribuir bem a bola com seus companheiros. Final do primeiro tempo foi de 55 a 49 para San Antonio.

Kawhi Leonard dominante e Spurs garantem vitória

A segunda parte da partida foi totalmente oposta a primeira. Kawhi Leonard começou a pontuar com mais frequência e a defesa dos Spurs anulou praticamente toda a equipe de Memphis, da qual somente Mike Conley conseguia fazer alguma diferença. No final do terceiro quarto, San Antonio já tinha uma diferença de mais de dez pontos de vantagem.

No último quarto foi só continuar no mesmo ritmo do anterior para garantir a vitória. O placar de 116 a 103 acabou se tornando justo pelo que os Spurs jogaram no segundo tempo e praticamente um reflexo dos dois primeiros jogos da série entre as equipes. Quando os Grizzlies conseguiam equilibrar a partida na primeira etapa, porém a segunda metade do jogo era totalmente favorável para San Antonio.

Confira as estatísticas da partida:

San Antonio Spurs 116 x 103 Memphis Grizzlies 52,5% (42/80) FG% 51,4% (37/72) 50% (14/28) 3PT% 40,9% (9/22) 81,8% (18/22) FT% 90,9% (20/22)

Destaques:

Kawhi Leonard (SAN):

28 pontos, 1 rebote e 6 assistências

Patt Mills (SAN):

20 pontos, 2 rebotes e 1 assistência

Tony Parker (SAN):

16 pontos, 2 rebotes e 6 assistências

Mike Conley (MEM):

26 pontos, 2 rebotes e 6 assistências