Celtics vencem Bulls no jogo cinco e se aproximam da classificação à próxima fase dos playoffs

Em partida válida pelo jogo número cinco da série entre os Boston Celtics e Chicago Bulls, a equipe de Boston recebeu no TD Garden os Bulls, nesta quarta-feira (26), às 21h30. Depois de um início de partida um pouco abaixo das duas equipes, os Celtics cresceram no final e conseguiram vencer a partida pelo placar de 108 a 97, chegando a sua terceira vitória seguida na série e virando o placar para 3 a 2 sobre os Bulls. Em grande partida de Isaiah Thomas e Avery Bradley com 24 pontos cada, os Celtics venceram os Bulls de Dwyane Wade que comandou a equipe com 26 pontos.

Depois de começar a série perdendo as duas primeiras partidas mesmo jogando em casa, os Celtics finalmente entraram nos playoffs e emplacaram agora três vitórias seguidas contra a equipe de Chicago. Virando a série para 3 a 2, os Celtics podem garantir a classificação já na próxima partida.

As duas equipes voltam às quadras na próxima sexta-feira (28), às 21h, aonde voltam a jogar em Chicago, no United Center. Os Bulls precisam vencer para forçar o jogo sete, enquanto uma vitória classifica os Celtics para enfrentar o vencedor de Wizards e Hawks, aonde a equipe de Washington lidera a série também por 3 a 2.

Bulls começa na frente, mas Celtics vira e vence o primeiro tempo

Os Bulls começaram melhor na partida de número cinco contra os Celtics. Depois de um começo fraco da equipe de Boston, o Chicago aproveitou para liderar o placar e abrir oito pontos de vantagem sobre os donos da casa. Porém a vantagem não durou muito, pois nos minutos finais de partida os Celtics acordaram e conseguiram terminar o primeiro período vencendo por 23 a 20. Wade foi o destaque dos Bulls no primeiro quarto com 7 pontos e 4 rebotes.

No segundo período os dois times jogaram bem e o Bulls conseguiu ter um aproveitamento superior, mas não o bastante para liderar o placar da partida. Com trocas de lideranças no placar, os Bulls tentavam dominar o jogo, mas não conseguiam manter a vantagem pela boa atuação de Avery Bradley. Terminando o primeiro tempo com o placar de 52 a 50, os Celtics foram para o intervalo na frente graças a grande atuação de Avery Bradley com 17 pontos e 4 rebotes. Nos Bulls, o destaque foi Dwyane Wade com 11 pontos, 6 rebotes e 5 assistências.

Bulls faz bom terceiro quarto, mas Celtics deslancha no final e garante a vitória

Voltando muito bem do intervalo, os Bulls conseguiram ter grande efetividade nas bolas de três pontos e fizeram grande terceiro período sobre os Celtics. Liderando a partida por determinadas vezes, as duas equipes tiveram algumas trocas na liderança. Com grande quarto dos Bulls, a equipe de Chicago finalmente terminou um período com vantagem no placar, graças a Jimmy Butler que acertou linda bola de três no estouro do cronômetro.

O terceiro quarto terminou com o placar de 81 a 79 para os Bulls. Avery Bradley já anotava 24 pontos e 5 rebotes para os Celtics, enquanto Dwyane Wade tinha 18 pontos, 10 rebotes e 7 assistências para os Bulls.

No último período de partida os Bulls começaram com vantagem, mas não durou muito tempo. Em grande segundo tempo de Isaiah Thomas, o armador contribuiu muito para os Celtics passarem a frente de novo e não saírem mais da liderança no jogo. Conduzindo um grande período da equipe dos Celtics, Thomas foi um dos grandes responsáveis por mais uma vitória da equipe de Boston, terminando a partida em 108 a 97 e abrindo 3 a 2 na série. Isaiah Thomas e Avery Bradley terminaram a partida com 24 pontos cada, enquanto Wade anotou 26 pontos para os Bulls.

Destaques da partida:

Boston Celtics

Isaiah Thomas: 24 pontos, 5 rebotes e 4 assistências

Avery Bradley: 24 pontos e 6 rebotes

Al Horford: 21 pontos, 9 assistências e 7 rebotes

Chicago Bulls

Dwyane Wade: 26 pontos, 11 rebotes e 9 assistências

Jimmy Butler: 14 pontos, 8 rebotes e 6 assistências

Robin Lopez: 14 pontos, 6 rebotes e 4 assistências