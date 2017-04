Raptors vencem Bucks e garantem classificação para semifinal da Conferência Leste

Nessa quinta (27) o Milwaukee Bukcs recebeu o Toronto Raptors no BMO Harris Bradley Center pelo sexto jogo do enfrentamento entre as franquias pela primeira rodada dos playoffs da Conferência Leste. Numa partida em que os Raptors implodiram uma vantagem de 25 pontos, levando a virada a menos de três minutos para o fim, a equipe acabou conseguindo reagir no fim e fazer 92 a 89 e fechar a série em 4 a 2.

No time de Wisconsin quem foi mais notado é o ala Giannis Antetokounmpo com 34 pontos e 9 rebotes, enquanto que no time visitante DeMar DeRozan marcou 32 pontos sendo a âncora ofensiva da equipe. Agora o time de Dwayne Casey avança para a semifinal de conferência que começa na segunda (01/05) contra o Cleveland Cavaliers enquanto os jovens dos Bucks ficam pelo caminho.

Defesa dos Raptors funciona e time abre boa vantagem

Os Bucks começaram melhores e Giannis Antetounmkoppo começou "quente" marcando os primeiros oito pontos do time da casa e fazendo a equipe ficar chegar a abrir seis pontos no placar mas a diferença diminuiu e o placar ficou em 17 a 14, mas na segunda metade a defesa canadense cresceu especialmente impedindo o jogo de garrafão do rival e venceu o quarto por 28 a 24.

A equipe visitante voltou a trabalhar bem na defesa e a sua segunda unidade deu conta do recado além de ter ações mais equilibradas no ataque para fazer 43 a 34, ainda na parcial o destaque seguiu para a boa defesa do time do Toronto que seguiu limitando bem o ataque rival e abriu dois dígitos de vantagem com 51 a 38 no intervalo.

Algumas reviravoltas e uma vitória dramática visitante no fim

O time visitante seguiu muito bem e movendo a bola e aproveitando-se das bolas de perímetro chegando a abrir 25 pontos de vantagem fazendo 71 a 46, porém num bom run de 15 a 3 e com o impulso da torcida a equipe de Wisconsin voltou para o jogo perdendo por 74 a 61 ao fim do quarto.

No derradeiro período o time dos Bucks melhorou na defesa e seguiu muito bem impulsionado por seu torcedor além de se aproveitar da instabilidade do adversário com a vantagem dos Raptors caindo para oito pontos em 78 a 70, na reta final o time de Jason Kidd até chegou a virar o jogo porém o time de Toronto teve DeMar DeRozan inspirado no fim para vencer por 92 a 89 e fechar a série em 4 a 2.

Destaques da partida

Milwaukee Bucks

Giannis Antetokounmpo: 34 pontos e 9 rebotes

Khris Middleton: 19 pontos e 5 assistências

Toronto Raptors

DeMar DeRozan: 32 pontos