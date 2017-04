Spurs vencem Grizzlies, fecham série em seis jogos e avançam nos playoffs da NBA

Na madrugada dessa quinta (27) para sexta-feira (28), o San Antonio Spurs visitou o Memphis Grizzlies pelo jogo 6 da série e venceu por X a Y, classificando-se para a semifinal da Conferência Oeste. Com belas atuações de Kawhi Leonard e Tony Parker, o Spurs teve dificuldades na partida mas administrou bem no fim e agora enfrentará o Houston Rockets.

O último jogo entre San Antonio e Memphis ocorreu na terça-feira (25), em San Antonio, e os mandantes conseguiram desempatar a série e ficar a um vitória da classificação, como ocorreu. O próximo confronto do San Antonio Spurs será na segunda-feira (1), quando recebe o Houston Rockets na AT&T Center pelo jogo 1 da semifinal do Oeste.

Partida começa equilibrada, mas Memphis Grizzlies melhora no segundo quarto e leva vantagem ao intervalo

O jogo começou movimentado no FedExForum e com equilíbrio sendo ponto crucial no jogo. A dupla Marc Gasol e Mike Conley conseguiu segurar o ímpeto do Spurs, que venceu o primeiro quarto por 24 a 22, e foi fundamental para a equipe abrir vantagem no período seguinte. Com auxílio de Carter e Randolph, o Memphis conseguiu virar e abrir certa vantagem na partida, levando o jogo ao intervalo vencendo por 50 a 45.

Com Parker e Leonard imparáveis, Spurs volta melhor, rotaciona bem o esquadrão e consegue vitória

O San Antonio voltou mais atento à partida e conseguiu uma melhora absurda em seu sistema de jogo. Com forte sistema defensivo, Parker e Kawhi aproveitaram os miss matches e com boa rotação com os jogadores que vinham do banco, o Spurs conseguiu virar no terceiro período e ir ao quarto final com vantagem de um ponto. Com dependência do quinteto titular, o Memphis não conseguiu reagir ao jogo envolvente do San Antonio e acabou derrotado por 103 a 96, dando adeus aos playoffs da NBA.

Destaques do jogo

Memphis Grizzlies

Mike Conley: 26 pontos, 2 rebotes e 5 assistências

Marc Gasol: 18 pontos, 5 rebotes e 6 assistências

Zac Randolph: 13 pontos e 11 rebotes

San Antonio Spurs

Kawhi Leonard: 29 pontos, 9 rebotes e 4 assistências

Tony Parker: 27 pontos, 2 rebotes e 4 assistências

LaMarcus Aldridge: 17 pontos, 12 rebotes e uma assistência

Outros resultados da rodada

Milwaukee Bucks 89 x 92 Toronto Raptors