Celtics vencem Bulls, conquistam quarta vitória seguida e avançam nos playoffs da NBA

Na noite desta sexta-feira (28), o Boston Celtics foi à Chicago, venceu o Bulls por 105 a 83 e garantiu a classificação para a semifinal da Conferência Leste ao fechar a série em seis jogos por 4 a 2. O destaque da noite foi Avery Bradley com 23 pontos, mas o forte coletivo da equipe foi o diferencial para a vitória.

Os Celtics perderam os dois primeiros jogos da série, ambos em casa, quando ainda estavam abalados com a morte da irmã do craque do time, Isaiah Thomas. Entretanto, bastou a série ir para Chicago que as coisas mudaram e o time se reencontrou, encaixando quatro vitórias seguidas e fechando a série em seis jogos. Os Bulls, por sua vez, sofreram com a ausência do lesionado Rajon Rondo.

Com a vitória, os Celtics garantiram vaga na semifinal da Conferência Leste e vão enfrentar o Washington Wizards, que também venceram o Atlanta Hawks em seis jogos. A semifinal começa a partir de segunda-feira (1). Por ter a melhor campanha, os Celtics abrem a série em Boston.

Celtics começam superiores e abrem vantagem confortável

Desde o início do jogo a equipe do Boston Celtics foi superior. No primeiro quarto, os Bulls conseguiram equilibrar a partida, mas ainda saíram derrotados por sete pontos (30 a 23).

No segundo período, o jogo coletivo dos Celtics continuou fluindo, enquanto os Bulls não conseguiram manter o bom rendimento com a entrada do banco. Sendo assim, os visitantes venceram por 24 a 18 e foram para o intervalo vencendo por 54 a 41.

Celtics tem terceiro quarto perfeito, garante vitória sobre o Bulls e avança para semifinal

Os Celtics retornaram para o segundo tempo dispostos a fechar a série. Os Bulls, perdidos em quadra e com Dwyane Wade apagado numa noite onde fez 1 de 10 arremessos, dependia totalmente do talento de Jimmy Butler, mas só isso não bastava.

O coletivo dos Celtics funcionou cada vez melhor e venceram o terceiro período por 34 a 18, aumentando o placar para 88 59. Com o placar feito, os reservas atuaram por mais tempo no último período. Os Bulls até levaram a melhor desta maneira, mas o jogo não valia mais nada e a vitória dos Celtics já estava garantida.

Destaques da noite

Chicago Bulls

Jimmy Butler: 23 pontos, 7 rebotes e 3 roubadas

Robin Lopez: 10 pontos e 5 rebotes

Boston Celtics

Avery Bradley: 23 pontos, 5 rebotes e 3 assistências

Isaiah Thomas: 12 pontos, 5 rebotes e 6 assistências

Al Horford: 12 pontos, 6 rebotes e 7 assistências