Com grande atuação de Chris Paul, Clippers vencem Jazz fora de casa e forçam jogo 7 em Los Angeles

O Los Angeles Clippers visitou o Utah Jazz na madrugada dessa sexta (28) para sábado (29), e venceu por 98 a 93 levando a série de confrontos entre as franquias para o decisivo jogo 7. O Los Angeles Clippers não conta com Blake Griffin para os playoffs, com problemas no dedão do pé, assim Chris Paul tratou de chamar a responsabilidade e ser decisivo na partida.

O Clippers vinha de derrota em casa, no Staples Center, diante de um Jazz que aparentava volúpia para fechar a série no jogo 6, em Salt Lake City, na Vivint Smart Home Arena. Entretanto, o Clippers conseguiu a vitória e agora decidirá a vaga em casa, diante do próprio Utah, no próximo domingo (30).

Equilíbrio predomina na partida, mas Chris Paul desequilibra para os Clippers e visitantes vão ao vestiário com pequena vantagem

A partida começou agitada e com boa movimentação das equipes, principalmente no setor defensivo. Com muita marcação e disposição das equipes, o Utah acabou saindo na frente do marcador levando o primeiro período por 22 a 20, com bons momentos do pivô Rudy Gobert. Já o segundo período foi de envolvência e de destaque para Chris Paul, dos Clippers, que comandou o setor ofensivo e levou os visitantes ao intervalo com 47 a 45 no marcador para o Los Angeles.

Com auxílio dos companheiros, Chris Paul continua exibição de gala e conduz Clippers à importante vitória fora de casa

O Los Angeles Clippers voltou melhor para o restante de partida e conseguiu abrir boa vantagem diante do Utah fora de casa. As tradicionais jogadas do Los Angeles de pick and roll realizadas por Chris Paul e DeAndre Jordan começaram a encaixar e Jordan começou a ser dominante na área pintada, dificultando a situação de Gobert e do Jazz, que até reagiu no fim com Hayward mas nada que fosse capaz de reverter a situação do jogo. Assim, a partida terminou 98 a 93 para os Clippers, que agora forçam o jogo 7 para saber quem avança à semifinal da Conferência Oeste.

Destaques do jogo

Utah Jazz

Gordon Hayward: 31 pontos, 7 rebotes e 4 assistências

George Hill: 22 pontos, 5 rebotes e 3 assistências

Rudy Gobert: 15 pontos, 9 rebotes e duas assistências

Los Angeles Clippers

Chris Paul: 29 pontos, 3 rebotes e 8 assistências

DeAndre Jordan: 13 pontos, 18 rebotes e uma assistência

Luc Mbah a Moute: 13 pontos, 6 rebotes e uma assistência

Outros resultados da rodada

Atlanta Hawks 99 x 115 Washington Wizards

Chicago Bulls 83 x 105 Boston Celtics