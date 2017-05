Dominante, Cavs derrota Toronto em casa no jogo 1 da semifinal do Leste

Na noite dessa segunda-feira (1), o Cleveland Cavaliers recebeu o Toronto Raptors pelo jogo 1 da semifinal da Conferência Leste e venceu por 116 a 105. LeBron James, Kyrie Irving e Kevin Love lideraram o Cavs na pontuação e foram eficientes, diante de um Toronto acuado e com marcação falha.

O Cleveland não jogava desde o dia 23 de abril, quando venceu Indiana Pacers pela primeira rodada dos playoffs e avançou. O último confronto do Raptors havia sido na quinta-feira (27), quando venceu o Milwaukee Bucks também pela primeira rodada da pós-temporada.

Cavaliers e Raptors realizam o jogo 2 da série na próxima quarta-feira (3), em Cleveland, na Quicken Loans Arena.

Cavs começa bem, abre boa vantagem e controla partida com basquete eficiente

Os primeiros minutos foram, de certa forma, equilibrados e não retratou bem a sequência da partida. Com dificuldades em conter o ala dos Cavs LeBron James, o Toronto começou a ver a distância no marcador aumentando e a rotação do Cleveland funcionado Assim, os mandantes abriram boa vantagem e foram para o intervalo vencendo por 52 a 38.

Cleveland volta melhor, envolve ainda mais o Toronto e leva jogo 1 sem sustos

O Cleveland retornou e não deixou seu nível de intensidade cair e, ao contrário disso, conseguiu abrir ainda mais distância no placar. Com auxílio de Irving, armando bem os Cavs, e Tristan Thompson, sendo muito eficiente no trabalho do garrafão com os rebotes, o time da casa continuou forte e não deu chances a DeRozan, Lowry e companhia, derrotando o Raptors por 116 a 105.

Destaques do jogo

Cleveland Cavaliers

LeBron James: 35 pontos, 10 rebotes e 4 assistências

Kyrie Irving: 24 pontos, 2 rebotes e 10 assistências

Tristan Thompson: 11pontos, 14 rebotes e duas assistências

Toronto Raptors

Kyle Lowry: 20 pontos, 2 rebotes e 11 assistências

DeMar DeRozan: 19 pontos, 7 rebotes e duas assistências

P. J. Tucker: 13 pontos, 11 rebotes e uma assistência

Outros resultados da rodada

San Antonio Spurs 39 x 69 Houston Rockets