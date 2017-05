Warriors dominam Jazz e vencem primeiro confronto nas semifinais de conferência

Nesta noite de terça-feira (02), às 23h30, o Golden State Warriors recebeu na Oracle Arena o Utah Jazz, no primeiro jogo na série das duas equipes. Na série valendo uma vaga para a final da conferência Oeste, os Warriors fizeram o primeiro jogo em casa e venceram os Jazz por 106 a 94, sem chances para a equipe de Utah. Sob o comando de Stephen Curry com 22 pontos, os Warriors abriram 1 a 0 na série contra o Jazz, que tiveram Rudy Gobert como maior destaque da equipe. Curry também se tornou o 9º jogador na história que mais converteu bolas de três pontos em playoffs, anotando agora 262.

Os Warriors receberam os Jazz depois de varrer os Blazers por 4 a 0 na primeira rodada dos playoffs, enquanto a equipe de Utah suou para fechar a série contra o Clippers no último domingo vencendo por 4 a 3. Com as duas equipes se enfrentando na semifinal do Oeste, o time que se classificar irá enfrentar o vencedor entre Houston Rockets e San Antonio Spurs. Série esta em que, mesmo jogando fora de casa, o Houston abriu 1 a 0 contra os Spurs.

A próxima partida entre Warriors e Jazz será na quinta-feira (04), aonde o Golden State vai de novo receber o Jazz às 23h30, mais uma vez na Oracle Arena. Depois disto, as equipes finalmente farão as duas partidas em Utah, na casa do Jazz.

Warriors lidera e leva vantagem para o intervalo

Começando melhor na partida, os Warriors lideraram o jogo desde o início. Com um primeiro período superior dos donos da casa, o Golden State foram melhores que o Jazz e terminaram o primeiro quarto da série vencendo com o placar de 27 a 21. Os principais jogadores do período foram Stephen Curry com 12 pontos para os Warriors e Gordon Hayward com 7 pontos para os Jazz.

No Segundo período os Warriors continuaram a boa partida e abriram ainda mais pontos de vantagem sobre a equipe de Utah. Aumentando os números no placar, os Warriors conseguiram chegar no intervalo com 12 pontos a frente, vencendo o primeiro tempo por 58 a 46. Stephen Curry terminou a primeira metade de jogo com 16 pontos, enquanto Gordon Hayward e Rudy Gobert anotavam 10 pontos cada para os Jazz.

Warriors mantém domínio na partida e garante vitória tranquila

Voltando para o terceiro período de partida com boa vantagem, os Warriors continuaram jogando melhor e Curry sendo o líder da boa atuação da equipe. Os Jazz não conseguiram as mesmas atuações que tiveram contra o Clippers e viram os Warriors terminando o quarto com 84 a 73 a seu favor. Curry terminou o terceiro período com 22 pontos e Rudy Gobert com 13 pontos.

Entrando para o período final com 9 pontos a frente, os Warriors puderam relaxar um pouco na partida, mas com o Jazz abalado, o ritmo do Golden State se manteve o mesmo até o final. Conquistando grande vitória na primeira partida da série, os Warriors venceram por 106 a 94, sem Stephen Curry que nem jogou no último quarto. Curry terminou a partida com 22 pontos, 7 rebotes e 5 assistências, jogando apenas 30min. Rudy Gobert foi o principal jogador do Jazz, anotando 13 pontos e 8 rebotes.

Destaques da partida:

Golden State Warriors

Stephen Curry: 22 pontos, 7 rebotes e 5 assistências

Draymond Green: 17 pontos, 8 rebotes e 6 assistências

Kevin Durant: 17 pontos, 5 rebotes e 5 assistências

Klay Thompson: 15 pontos

Utah Jazz

Rudy Gobert: 13 pontos e 8 rebotes

Gordon Hayward: 12 pontos, 4 rebotes e 4 assistências

Rodney Hood: 12 pontos e 5 rebotes

Joe Johnson: 11 pontos e 5 rebotes