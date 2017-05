Com novo show de LeBron James, Cavaliers batem Raptors e ampliam placar na série

Na noite dessa quarta-feira (3), o Cleveland Cavaliers recebeu o Toronto Raptors pelo jogo 2 da série e venceu por 125 a 103, com novo domínio dos mandantes na Quicken Loans Arena. Assim como no jogo 1 da série, o Cleveland foi superior a todo momento e conseguiu mais uma vitória nos playoffs da NBA, nessa semifinal do Leste.

O último confronto entre as equipes foi na segunda-feira (1), e o Cleveland Cavaliers saiu vitorioso em casa diante do Raptors. O próximo confronto da série será no Canadá, no Air Canada Centre, casa do Raptors, nesta sexta-feira (5).

Com certo equilíbrio no início, ataque do Cleveland tem melhora e mandantes saem com vantagem para o intervalo

O jogo começou com as equipes trocando liderança e com Lowry e Irving coordenando bem as ações ofensivas dos dois times. Porém, o Cleveland começou a encontrar brechas e também contou com sua principal arma, LeBron James. O ala aproveitou o momento ruim da defesa do Raptors e começou a ser o destaque da partida e a pontuar de forma desenfreada, ajudando os Cavs a abrir vantagem no primeiro quarto e fechar a primeira metade de partida com 62 a 48.

Com retorno intenso e administração no segundo quarto, Cavaliers assegura vitória e vantagem na série

Para o terceiro quarto, o Cleveland Cavaliers retornou mais eficiente e com maior distribuição de jogo. Kyrie Irving começou a ditar o ritmo e utilizuou bem LeBron e Frye, que se tornou uma boa opção vindo do banco. O Cleveland terminou o terceiro quarto com vantagem de 26 pontos e somente administrou o placar no período seguinte, obtendo a segunda vitória da série por 125 a 103.

Destaques do jogo

Cleveland Cavaliers

LeBron James: 39 pontos, 6 rebotes e 4 assistências

Kyrie Irving: 22 pontos e 11 assistências

Channing Frye: 18 pontos, 5 rebotes e uma assistência

Toronto Raptors

Jonas Valančiūnas: 23 pontos e 5 rebotes

Cory Joseph: 22 pontos, 6 rebotes e uma assistência

Kyle Lowry: 20 pontos, 1 rebotes e 5 assistências