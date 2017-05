Warriors novamente dominam Jazz, vencem mais uma e ampliam placar na série

Na segunda partida da série entre Golden State Warriors e Utah Jazz, nesta quinta-feira (04), às 23h30, os Warriors receberam de novo os Jazz na Oracle Arena. Mais uma vez dominante na partida, a equipe de Oakland liderou o jogo do início ao fim e conquistou mais uma vitória na série. Vencendo a partida por 115 a 104, os Warriors abrem agora 2 a 0 na série contra o Jazz pela semifinal do Oeste. Kevin Durant com 25 pontos, 11 rebotes e 7 assistências foi o destaque dos Warriors, enquanto Gordon Hayward foi o principal jogador dos Jazz com 33 pontos.

Ainda invictos nesta pós-temporada, os Warriors somam seis jogos e seis vitórias nos playoffs e vão para Utah com a vantagem de 2 a 0. Agora as duas equipes voltam às quadras no sábado (06), aonde o Jazz finalmente recebe os Warriors na Vivint Smart Home Arena, para realizar suas duas partidas em Utah.

O jogo de sábado será às 21h30, aonde o Jazz precisa da vitória para não deixar os Warriors abrirem 3 a 0 na série. Na outra semifinal do Oeste que definirá o próximo adversário de Warriors ou Jazz, Houston Rockets e San Antonio Spurs estão com a série empatada em 1 a 1.

Warriors tem início arrasador e leva vantagem para o intervalo

Começando a partida desde o início com ritmo eletrizante, os Warriors logo abriram pontos de vantagem sobre o Jazz com ajuda das suas bolas de três que caíam com facilidade. Com dificuldades para marcar a equipe de Oakland, o Jazz não conseguia entrar na partida e viu os Warriors terminaram o primeiro período de jogo vencendo por 33 a 15, abrindo quase 20 pontos de vantagem.

Draymond Green foi o grande destaque do primeiro quarto, anotando 12 pontos e convertendo quatro das cinco bolas de três arremessadas.

Voltando melhor para o segundo quarto de partida, o Jazz finalmente conseguiu se encontrar no jogo e levou vantagem sobre a segunda unidade dos Warriors. Apesar de ainda continuar atrás no placar, a equipe de Utah conseguiu tirar alguns pontos da vantagem dos Warriors e venceram o período, porém a primeira metade de jogo terminou em 60 a 47 para o Golden State.

Os principais jogadores do primeiro tempo foram Draymond Green com 15 pontos para os Warriors e Gordon Hayward com 12 pontos para os Jazz.

Jazz diminui a vantagem no placar, mas Warriors garante a vitória

Com as duas equipes voltando bem para o segundo tempo e pontuando bastante no terceiro quarto, Warriors e Jazz fizeram um período bastante equilibrado. Depois de se encontrarem na partida, os Jazz conseguiram encurtar a vantagem dos Warriors para sete pontos, mas terminaram o terceiro período perdendo por 92 a 82. Com os dois principais jogadores passando a casa dos 20 pontos, Green anotava 21 pontos na partida e Hayward já somava 24 pontos.

Entrando no último período de jogo com a vantagem de 10 pontos, os Warriors jogaram com tranquilidade e, apesar da vantagem não tão larga, garantiram a vitória contra o Jazz sem dificuldades. Vencendo a partida pelo placar de 115 a 104, os Warriors abriram 2 a 0 na série e levam agora boa vantagem para o jogo três que será em Utah.

Com 11 pontos no quarto período, Kevin Durant terminou a partida com 24 pontos, 11 rebotes e 7 assistências, sendo o mais relevante dos Warriors. Para os Jazz, Gordon Hayward foi o maior pontuador com 33 pontos.

Destaques da partida:

Golden State Warriors

Kevin Durant: 25 pontos, 11 rebotes e 7 assistências

Stephen Curry: 23 pontos, 7 assistências e 4 rebotes

Draymond Green: 21 pontos, 7 rebotes, 6 assistências e 4 roubos

Klay Thompson: 14 pontos, 6 rebotes e 6 assistências

Utah Jazz

Gordon Hayward: 33 pontos, 5 rebotes e 4 assistências

Rudy Gobert: 16 pontos e 16 rebotes

Shelvin Mack: 14 pontos e 4 assistências