Com ruptura no quadríceps, Tony Parker está fora do restante dos playoffs

Sem conseguir caminhar, Parker teve que sair de quadra carregador pelos companheiros (Foto: Divulgação/NBA)

Ídolo do San Antonio Spurs e um dos líderes da equipe, Tony Parker sofreu uma grave lesão na última partida na quarta-feira (03) e não joga mais nesta temporada. Quatro vezes campeão da NBA com os Spurs, o francês de 34 anos teve uma ruptura no tendão do quadríceps da perna esquerda na partida contra o Houston Rockets, pela semifinal da conferência Oeste dos playoffs.

Apesar da vitória dos Spurs sobre os Rockets por 121 a 96 empatando a série em 1 a 1, nem tudo foi festa para os donos da casa. Um dos principais jogadores da equipe do Texas, Tony Parker acabou sofrendo a grave lesão na perna esquerda depois de tentar um arremesso. O armador dos Spurs caiu de mau jeito depois do arremesso e rompeu o tendão do quadríceps.

Tony Parker passou por uma ressonância magnética nesta quinta-feira e foi confirmado que o francês teve mesmo uma ruptura. Mesmo que os médicos ainda não tenham confirmado se Parker deverá passar por cirurgia, o armador dos Spurs não jogará mais nesta temporada e ainda não tem previsão de tempo para a sua recuperação.

Ainda antes de se lesionar na partida, Tony Parker comemorava uma grande marca na sua carreira. O armador dos Spurs se tornou um dos quatro únicos jogadores da história a somarem pelo menos 4.000 pontos e 1.000 assistências em playoffs na NBA. Os outros três jogadores que atingiram essa marca são Michael Jordan, Kobe Bryant e LeBron James.

Mesmo com seus 34 anos, Tony Parker é uma das referências da equipe dos Spurs. O armador somava 18 pontos na partida quando sofreu a lesão restando pouco mais de 8min a jogar no último período. Parker vinha fazendo uma boa campanha nos playoffs, tendo média de quase 16 pontos por partida.

Apesar da boa atuação nos playoffs, o armador de 34 anos não fez uma boa temporada regular, onde teve média de aproximadamente 10 pontos por partida. Na temporada regular Parker teve problemas de lesões nos dois joelhos, pé esquerdo e quadríceps esquerdo (o mesmo que lesionou agora), perdendo 16 dos 82 jogos que os Spurs disputaram.

A série entre San Antonio Spurs e Houston Rockets está empatada agora em 1 a 1. As duas equipes fizeram as duas primeiras partidas na casa dos Spurs, no AT&T Center. Agora a série vai para a casa do Rockets, na Arena Toyota Center, pelo jogo três que será nesta sexta-feira (05), às 22h30.