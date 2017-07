Westbrook é eleito MVP da temporada em noite de premiações do NBA Awards

Foto: Reprodução

Na noite desta segunda-feira (26) foi realizada a primeira edição do NBA Awards, evento que premiou os melhores jogadores, técnicos e lances da temporada 2016/17. O grande destaque ficou por conta de Russell Westbrook que superou James Harden e Kawhi Leonard para levar o prêmio de MVP (Jogador Mais Valioso) pela primeira vez na carreira. Emocionado, o armador agradeceu aos companheiros de time e a família em discurso.

O armador do Oklahoma City Thunder teve triplo-duplo de médias com 31.6 pontos, 10.7 rebotes e 10.4 assistências por jogo, algo que não acontecia desde Oscar Robertson em 1961/62. Westbrook também fez 42 triplos-duplo na temporada, batendo o recorde de Robertson (41), além de liderar a liga em média de pontos.

Destaque da noite, Russell Westbrook também venceu a votação popular de melhor cesta decisiva, no jogo contra o Denver Nuggets, no qual superou Oscar Robertson em triplos-duplo na temporada e fez mais de 50 pontos para dar a vitória ao Oklahoma City Thunder.

O primeiro vencedor da noite foi Eric Gordon, do Houston Rockets, que faturou o prêmio de melhor sexto jogador da temporada. Gordon teve média de 16.2 pontos por jogo e tornou-se o primeiro jogador na história da franquia a conquistar esse prêmio. O ala-armador também surpreendeu no All-Star Weekend ao vencer o desafio de arremessos de três pontos.

Eric Gordon foi o primeiro jogador na história do Houston Rockets a conquistar o prêmio de melhor sexto homem da temporada (Foto: Reprodução)

O Milwaukee Bucks teve dois vencedores entre os principais prêmios da noite. O primeiro vencedor foi Malcolm Brogdon, que superou a dupla Dario Saric e Joel Embiid, do Philadelphia 76ers, e levou o prêmio de melhor calouro da temporada. Depois, Giannis Antetokounmpo venceu o prêmio de jogador que mais evoluiu.

Malcolm Brogdon foi o único representante dos calouros da classe de 2016 (Foto: Reprodução)

Atual campeão, o Golden State Warriors teve alguns representantes vitoriosos no evento. Draymond Green foi eleito o melhor jogador defensivo da temporada, o primeiro na história da franquia a conseguir conquistar esse prêmio.

Já na votação popular, Klay Thompson foi o vencedor na performance da temporada por ter feito 60 pontos em 29 minutos contra o Indiana Pacers, enquanto Kevin Durant venceu a votação do melhor momento dos playoffs com a cesta de três pontos em cima de LeBron James, que garantiu a vitória dos Warriors sobre os Cavaliers no terceiro jogo das finais.

Draymond Green se tornou o primeiro jogador na história do Golden State Warriors a levar o prêmio de melhor defensor da temporada (Foto: Reprodução)

Nas premiações do lado de fora da quadra, o técnico Mike D'Antoni, do Houston Rockets, foi eleito o melhor treinador da temporada. Já Bob Myres, gerente geral do Golden State Warriors, foi eleito o melhor executivo da temporada.

Mike D'Antoni levou o prêmio de melhor treinador da temporada pela segunda vez na carreira (Foto: Reprodução)

Homenagem à Bill Russell

Existem jogadores que já completaram uma mão com tantos anéis de campeão da NBA, como Michael Jordan, Magic Johnson e Kobe Bryant. Mas apenas Bill Russell, lendário ídolo do Boston Celtics, conseguiu fechar as duas mãos - e mais um dedo - com tantos anéis. Foram 11 títulos seguidos em 13 temporadas de carreira.

Aos 83 anos, o ex-pivô que dá nome ao prêmio de melhor jogador das finais da NBA, foi homenageado por sua carreira e recebeu o prêmio das mãos de Kareem Abdul-Jabbar. Outros craques como Shaquille O'Neal, Dikembe Mutombo, David Robinson e Alonzo Mourning estiveram no palco no momento da premiação.