Phil Jackson deixa presidência de basquete do New York Knicks

Foto: Getty Images

Chegou ao fim o ciclo de Phil Jackson como presidente de basquete do New York Knicks. Após uma série de reuniões, tendo a última sido realizada nesta terça-feira (27), ficou decidido que o treinador mais vitorioso da história da NBA deixará a presidência.

"Após pensamento e consideração cuidadosos, nós mutualmente concordamos que os Knicks estão indo em uma direção diferente. Phil Jackson é um dos indivíduos mais celebrados e bem-sucedidos na história da NBA. Seu legado no jogo de basquete é único. Nós desejamos a ele o melhor e lhe agradecemos por seu serviço aos Knicks tanto como jogador quanto um executivo", disse James Dolan, dono da franquia, em comunicado oficial.

Phil Jackson conquistou 13 títulos na carreira (somados como jogador e técnico). Em 11 anos de carreira como atleta com os Knicks, foi campeão duas vezes. Já como treinador, conquistou seis títulos com os Bulls de Michael Jordan e cinco com os Lakers de Kobe Bryant, acumulando ao todo três tricampeonatos.

Se como jogador conseguiu sucesso nos Knicks, Phil Jackson não conseguiu repetir o feito como presidente. Em três temporadas, não alcançou o objetivo de levar a franquia de volta aos playoffs - já são quatro anos de seca. Além disso, acumulou 166 derrotas e apenas 80 vitórias, sem contar os imbróglios envolvendo as estrelas Carmelo Anthony e Kristaps Porzings.

Phil Jackson nunca escondeu que gostaria de trocar Carmelo Anthony e não se dava bem com o ala de 33 anos. Já com o letão Porzings, que só tem dois anos de liga e encantou a todos com boas atuações, o presidente estava estudando a possibilidade de negociá-lo, o que deixou o dono dos Knicks furioso.

"O New York Knicks sempre terá um lugar especial em meu coração. Essa equipe e essa cidade lançaram minha carreira na NBA. Eu estarei em dívida eterna com eles. Sou grato ao senhor Dolan por me dar a oportunidade de retornar aqui. Eu tinha esperança, é claro, de trazer outro campeonato ao Garden. Como alguém que busca vitórias, estou profundamente decepcionado que nós não fomos capazes de fazer isso. Os torcedores do New York não merecem menos. Eu desejo a eles e à organização dos Knicks tudo de melhor", declarou Phil Jackson em comunicado.