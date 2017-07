Pacers trocam Paul George com Thunder por dois jogadores

Foto: Getty Images

O futuro de Paul George foi definido. Na noite desta sexta-feira (30), o Indiana Pacers acertou a troca com o Oklahoma City Thunder e vai receber o ala-armador Victor Oladipo e o ala-pivô Domantas Sabonis. Com isso, Russell Westbrook deixa de ficar sozinho e ganha um reforço de peso por pelo menos uma temporada.

Paul George não queria continuar nos Pacers. O ala já havia avisado que iria testar o mercado ao término do seu vínculo em 2018. Para não ficar de mãos vazias, a franquia de Indianápolis resolveu negociá-lo para conseguir alguma troca.

O Boston Celtics, Cleveland Cavaliers e Houston Rockets se interessaram no jogador. O contrato de Paul George será de um ano e na próxima temporada o ala testará o mercado, com chances de assinar uma extensão com o Thunder ou assinar com outra franquia. Recentemente, ao avisar os Pacers que iria testar o mercado em 2018, admitiu que tem preferência em assinar com os Lakers.