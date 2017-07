Nenê acerta renovação com Rockets por quatro temporadas; Felício continua nos Bulls

Foto: Reuters

O Houston Rockets decidiu renovar o contrato do pivô Nenê por mais quatro temporadas. O brasileiro receberá apenas US$ 15 milhões no novo acordo, já que a franquia do Texas não podia gastar mais do que isso para mantê-lo. Ao término da temporada 2016/17, o jogador revelou o desejo de permanecer.

"Tive uma boa sequência e fiz o meu trabalho. Quero voltar. Foi uma bênção para mim. Eles trouxeram o jovem Nenê de volta. Quando você está feliz, se sentindo bem, envolvido e confia nas pessoas, claro que você vai querer voltar", declarou em sua despedida na eliminação dos Rockets nos playoffs.

Aos 34 anos, Nenê vai para sua 16ª temporada na NBA. O brasileiro se destacou nos Rockets durante os playoffs, mas acabou sofrendo uma ruptura no músculo adutor da coxa esquerda. Na temporada 2016/17 teve médias de 9,1 pontos e 4,2 rebotes. Nos playoffs, elas subiram para 10 pontos e 4,7 rebotes.

Chicago Bulls renova com Felício por quatro temporadas

Outro brasileiro que renovou seu contrato foi Cristiano Felício. Já após o mercado de transferências abrir neste sábado (1), o Chicago Bulls acertou a renovação do jovem pivô por US$ 32 milhões por quatro temporadas.