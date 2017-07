Fim da novela: Gordon Hayward acerta com Boston Celtics

Gene Sweeney Jr./Getty Images

Uma das maiores expectativas na Free Agency da NBA pairava sobre onde jogaria o ala Gordon Hayward. Nessa terça-feira (04), feriado nos Estados Unidos, a novela enfim terminou. Após se reunir com Boston, Miami e Utah, Hayward definiu que será jogador do Boston Celtics por um contrato de quatro temporadas e 128 milhões de dólares. O atleta se despediu de Utah por meio de um texto no The Players Tribune.

No início da tarde, saiu a informação de que Hayward havia escolhido o Boston Celtics. Minutos depois, Adrian Wojnarowski, da ESPN americana, informou que nenhuma decisão havia sido informada ao Utah Jazz, clube atual de Hayward. Logo depois, seu empresário Mark Bartelstein, esclareceu a situação:

"Gordon ainda não tomou uma decisão e estamos trabalhando para isso". Ao ser questionado sobre um possível anúncio ainda nesta terça, Mark chegou a desconversar: "Esse foi o objetivo, mas agora temos que reagrupar um pouco aqui".

Nam Y. Huh / Associated Press

Na última temporada, Hayward anotou 22,1 pontos por jogo, 5,4 rebotes, além de 3,4 assistências. Liderando Utah até a segunda fase dos playoffs, quando a franquia foi 'varrida' pelo Golden State Warriors.