Dirk Nowitzki renova com Mavericks e jogará sua 20ª temporada pela franquia

Foto: Divulgação/Dallas Mavericks

Nesta quinta-feira (06), o ala-pivô Dirk Nowitzki decidiu renovar seu contrato com o Dallas Mavericks e participará de sua 20ª temporada com a equipe. Com o novo contrato, ele pode ainda se tornar o jogador que mais tempo ficou em uma única franquia da NBA, caso cumpra os dois anos estipulados.

Como informou a ESPN americana, Dirk Nowitzki assinou com os Mavericks por dois anos, e, nesse período, receberá um total de US$ 10 milhões (cerca de R$ 32,9 milhões). Apesar de receber a metade dessa quantia no primeiro ano, Nowitzki só jogará e receberá pela segunda temporada caso sua equipe faça essa opção.

Prestes a jogar a vigésima temporada seguida pelos Mavs, o ala-pivô alemão iguala Kobe Bryant, que atuou pelo Los Angeles Lakers, e agora são os jogadores que mais tempo ficaram em seus times. Recentemente, Dirk também chegou aos 30 mil pontos na NBA, marca atingida por somente seis jogadores na história da liga.

Nowitzki foi campeão da liga de basquete norte-americana em 2011 e ganhou o prémio de MVP das finais. Além disso, participou 13 vezes do All-Star Game e ganhou o MVP da temporada regular de 2006-07. Em 19 anos como profissional, suas médias são de 21.7 pontos, 7.8 rebotes e 2.5 assistências por jogo, números muito consistentes para um jogador de 39 anos.