James Harden renova com Rockets e estabelece novo recorde de salários da NBA

Google Plus

Foto: Scott Halleran/Getty Images North America

Neste sábado, o Houston Rockets anunciou uma extensão de contrato com o ala-armador James Harden, principal jogador da equipe. Com isso, o franchise player ficará no time texano até 2023, e receberá o maior valor da história da NBA em uma renovação, ultrapassando a de Stephen Curry.

O vínculo inicial de Harden com os Rockets era até a temporada de 2018-19, e, a dois anos de expirar, o jogador ainda tem US$ 59 milhões (cerca de R$ 193,5 milhões) para receber antes de o novo contrato começar a ser cumprido.

O "Barba" aceitou receber mais cerca de US$ 170 milhões (R$ 557,6 milhões) e jogar por mais quatro anos pelo time de Houston, tempo que começará a ser contado após 2019. Assim, ele receberá, em média, US$ 42,5 milhões por ano.

Com isso, Harden se torna o jogador da NBA que mais recebeu por uma franquia, superando Curry, que assinou novo contrato com o Golden State Warriors, e havia definido o recorde de US$ 40,2 milhões por ano.

O jogador falou sobre como está feliz por continuar na cidade e mostrou otimismo para as próximas edições da liga: "Houston é minha casa. O senhor Alexander (dono da franquia) que está empenhado em vencer e meus companheiros e eu vamos continuar trabalhando e melhorando para competir pelo título".

James Harden fez uma temporada espetacular pelo Houston Rockets, anotando 22 triplo-duplos, e fazendo média de 29.1 pontos, 11.2 assistências e 8.1 rebotes por jogo. Agora, junto com a estrela Chris Paul na equipe, tentará levar sua franquia ainda mais longe nos playoffs.