Portland Trail Blazers x Los Angeles Lakers ao vivo online pela final da NBA Summer League

Nas semifinais, o Portland Trail Blazers enfrentou o Memphis Grizzlies e venceu por 87 a 82. Já o Los Angeles Lakers bateu o Dallas Mavericks por 108 a 98. Quem conquistará o título?

Caleb Swanigan vem jogando muito! O ala-pivô do Trail Blazers tem médias de duplo-duplo na competição, feito que somente dois jogadores alcançaram nessa edição da Summer League. Com 14.9 pontos e 10.4 rebotes por jogo, ele. Jarnell Stokes e Jake Layman têm sido as estrelas do time de Portland.

Foto: Divulgação/Portland Trail Blazers

Lonzo Ball não joga! Vindo de boas partidas, a segunda escolha do draft de 2017 sentiu dores na panturrilha durante o jogo contra Dallas Mavericks e saiu no terceiro quarto. Nesta tarde, foi confirmada sua ausência, e os Lakers não contarão com o jogador que teve médias de 16.3 pontos, 9.3 assistências, 7.7 rebotes e 2.5 roubadas de bola por partida.

Foto: Ethan Miller/Getty Images North America

Hoje conheceremos o campeão da Summer League! As duas equipes têm campanhas semelhantes: ambas com cinco vitórias e duas derrotas no total.

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora o tempo real da partida entre Portland Trail Blazers x Los Angeles Lakers, válida pela final da Summer League da NBA, em Las Vegas. A bola sobe às 23h (de Brasília). Siga com a VAVEL Brasil!