Lakers vencem Blazers e conquistam título da Summer League 2017

Foto: Divulgação/NBA

O Los Angeles Lakers conquistou o título da NBA Summer League de Las Vegas 2017. Mesmo sem Lonzo Ball, que foi eleito o MVP do torneio e foi poupado da decisão por conta de uma lesão sofrida na panturrilha, os Lakers venceram o Portland Trail Blazers na noite desta segunda-feira (17) por 110 a 98, com destaque para Kyle Kuzma que fez 30 pontos e pegou 10 rebotes, sendo eleito o MVP da final.

Lonzo Ball foi eleito o MVP da Summer League de Las Vegas em 2017. Teve médias de 16.3 pontos, 7.7 rebotes e 9.3 assistências. Liderou o torneio em assistências (Foto: Divulgação/Lakers)

Kyle Kuzma se destaca em primeiro tempo equilibrado

Apesar dos Lakers abrirem o placar com cesta de três pontos de Matthew Thomas, os Blazers reagiram logo na sequência com 10 pontos seguidos, com destaque para Jorge Gutierrez que fez duas cestas de três pontos.

O perímetro foi motivo para o alto placar no primeiro tempo. Kyle Kuzma acertou três bolas seguidas e os Lakers assumiram a ponta do placar. Apesar da grande atuação do ala, os Blazers venceram o primeiro quarto por 30 a 27.

O equilíbrio permaneceu no segundo período. Os Blazers chegaram a abrir oito pontos de frente devido a boa atuação de Caleb Swanigan, mas os Lakers - liderados por Kuzma que fez 19 pontos e por Vander Blue que fez 14 - reagiram e buscaram o resultado, vencendo o quarto por 31 a 29. Entretanto, os Blazers foram para o intervalo na frente por 59 a 58.

Caleb Swanigan foi o destaque dos Blazers na Summer League de Las Vegas. Fez 25 pontos, 12 rebotes e 7 assistências na final contra os Lakers (Foto: Divulgação/Blazers)

Com Kyle Kuzma em noite inspirada, os Lakers voltaram melhores para o segundo tempo. O ala chegou a marca dos 30 pontos ainda no terceiro período e liderou a vitória da franquia de Los Angeles no quarto por 26 a 20.

Mesmo já na frente do placar, os Lakers começaram o último período abrindo 8 a 0 e a vantagem subiu para 13 pontos. Os Blazers começaram a pontuar, mas não era o suficiente, já que a defesa não esteve numa boa noite e não conseguiu segurar o ataque dos Lakers, que passou dos 100 pontos e teve três jogadores com mais de 20 pontos e seis com dois dígitos de pontos.

Dominante também no último período, os Lakers não deram chance para os Blazers reagirem, venceram o quarto final por 26 a 19 e o jogo por 110 a 98, conquistando o título da Summer League de Las Vegas 2017. No final da partida, Kyle Kuzma - que fez 30 pontos e pegou 10 rebotes - foi eleito o MVP da final.

Com 30 pontos e 10 rebotes no jogo decisivo, Kyle Kuzma foi eleito o MVP da final (Foto: Divulgação/Lakers)

Destaques do jogo

Los Angeles Lakers

Kyle Kuzma: 30 pontos e 10 rebotes

Matt Thomas: 23 pontos

Vander Blue: 20 pontos, 5 rebotes e 6 assistências

Portland Trail Blazers

Caleb Swanigan: 25 pontos, 12 rebotes e 7 assistências

Jake Layman: 21 pontos e 7 rebotes

Jarnell Stokes: 16 pontos e 5 rebotes