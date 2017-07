Manu Ginóbili desiste de aposentadoria e renova com San Antonio Spurs por um ano

Foto: Divulgação/San Antonio Spurs

Manu Ginobili vai jogar sua décima sexta temporada com a camisa do San Antonio Spurs. O ala-armador desistiu da aposentadoria e assinou um contrato de um ano com a equipe. Curiosamente, o argentino fez a mesma coisa no ano passado, quando decidiu continuar a jogar após os playoffs de 2016.

Na última temporada, Ginobili teve médias de 7.5 pontos, 2.7 assistências e 2.3 rebotes em 18.7 minutos por jogo. Para um jogador prestes a completar 40 anos de idade, são números bons e consistentes, o que o fez decidir que continuaria a jogar basquete profissional por mais um tempo.

Ontem, a ESPN americana havia informado sobre o acordo, mas o anúncio só aconteceu na manhã desta quarta-feira (19), quando o jogador postou em seu Twitter pessoal que havia renovado por mais um ano. Confira o post:

Em tradução livre, Ginobili se mostrou ansioso para o retorno às quadras e disse: "Continuarei vestindo o número 20 por um tempinho a mais! De volta aos Spurs para mais uma temporada".

Com a renovação, Ginobili se junta a Vince Carter, do Sacramento Kings, e serão os dois únicos jogadores em atividade na NBA com 40 anos. Além deles, Dirk Nowitzki (do Dallas Mavericks) e Jason Terry (com futuro indefinido) têm 39 anos e formam o grupo de jogadores mais velhos em atividade no basquete estadunidense.

Ginobili é um dos sul-americanos mais famosos e vencedores da história do esporte. Foi campeão da EuroLeague em 2001, quatro vezes campeão da NBA (2003, 2005, 2007 e 2014), além de ser medalhista de ouro nas Olimpíadas de Atenas em 2004.