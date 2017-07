Primeiro técnico da história dos Lakers, John Kundla morre aos 101 anos

Foto: Divulgação

Neste domingo (23) morreu John Kundla, o primeiro treinador da história do Los Angeles Lakers, aos 101 anos. Kundla conquistou cinco títulos pela franquia durante o período de 1947 e 1959. É o terceiro técnico com mais títulos na história da liga e faz parte do Hall da Fama do Basquete.

John Kundla assumiu o cargo de treinador do então Minneapolis Lakers em 1947, ano de fundação da franquia, e conquistou seu primeiro título em 1949, quando a liga de basquete ainda se chamava ABA. Depois, conquistou mais quatro títulos já quando a liga se tornou NBA, em 1950, 1952, 1953 e 1954. Kundla deixou o comando dos Lakers em 1959 com 423 vitórias e 302 derrotas. No ano seguinte a franquia se transferiu para Los Angeles.

Com cinco títulos no currículo, John Kundla é o terceiro técnico mais vitorioso da história, empatado com Gregg Popovich e Pat Riley, atrás apenas de Red Auerbach e Phil Jackson, com nove e 11, respectivamente.