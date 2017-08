NBA divulga calendário da temporada regular com mudanças; veja principais jogos

Google Plus

Warriors e Cavs se enfrentarão no Natal mais uma vez (Foto: Jason Miller/Getty Images)

Na noite desta segunda-feira (14), a NBA anunciou o calendário da temporada regular de 2017-18. Com vários destaques na semana de abertura, ótimos jogos em diversas datas comemorativas e mudanças na distribuição de partidas, a maior liga de basquete o mundo começará a ser disputada no dia 17 de outubro.

Jogos de abertura

Atual campeão, o Golden State Warriors abre a temporada enfrentando o Houston Rockets, às 00h30. Já o Cleveland Cavaliers começa enfrentando o Boston Celtics, o time favorito a colocar em cheque a soberania da franquia de Ohio.

Jogos de Natal

Como já é tradição, as partidas do dia 25 de dezembro são grandes atrações para os fãs da NBA. Confira os cinco jogos que serão disputados durante a tarde e a noite de Natal.

New York Knicks x Philadelphia 76ers, às 15h;

Golden State x Cleveland, às 18h;

Boston Celtics x Washington Wizards, às 20h30;

Oklahoma City Thunder x Houston Rockets, às 23h;

Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves, às 1h30.

Warriors x Cavs

Os finalistas das últimas três edições da NBA se encontrarão duas vezes nesta temporada:

Golden State x Cleveland, 25 de dezembro, às 18h;

Cleveland x Golden State, 15 de janeiro, às 23h.

Reencontros

Essa pré-temporada foi bastante movimentada. Vários jogadores importantes deixaram suas franquias para um desafio diferente, como Paul George e Jimmy Butler. Confira quando esses atletas enfrentarão seus ex-times pela primeira vez.

Paul George (OKC Thunder): enfrenta Indiana Pacers no dia 13 de dezembro

Chris Paul (Houston Rockets): enfrenta LA Clippers no dia 15 de janeiro;

Jimmy Butler (Minnesota Timberwolves): enfrenta Chicago Bulls no dia 9 de fevereiro;

Gordon Hayward (Boston Celtics): enfrenta Utah Jazz no dia 28 de março.

Mudanças no calendário

A NBA tem, de fato, uma agenda muito apertada. 82 jogos por time na temporada regular é algo que tem causado muita reclamação de jogadores e comissões técnicas, alegando cansaço excessivo. Dessa forma, decidiu-se fazer algumas alterações na programação da liga. Confira:

- Menor número de back-to-backs: a quantidade de jogos em noites consecutivas diminuiu mais uma vez. Nesta temporada, cada time terá 14,9 sequências dessas, enquanto na passada cada franquia teve 16,3;

- Fim da sequência de quatro jogos em cinco noites;

- Aumento do número de jogos no final de semana: antes, jogos no sábado e domingo totalizavam 549, agora serão 568;

- Menos sequências de cinco jogos em sete noites: antes, cada time fazia essa rotina três vezes, agora somente 1,3 por fraquia.