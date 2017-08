Cavaliers e Celtics entram em acordo e acertam troca de Kyrie Irving por Isaiah Thomas

Thomas e Irving se enfrentaram nas Finais do Leste (Foto: Maddie Meyer/Getty Images North America)

Na noite desta terça-feira (22), Boston Celtics e Cleveland Cavaliers decidiram realizar uma troca envolvendo os armadores Kyrie Irving e Isaiah Thomas. Dois dos melhores jogadores da Conferência Leste da NBA, os All-Stars agora jogarão nas equipes adversárias.

A informação foi divulgada, primeiramente, pelo jornalista Shams Charania, do The Vertical, por sua conta no Twitter. Confira o post do anúncio:

Cleveland and Boston have agreement on deal to send Kyrie Irving to the Celtics for Isaiah Thomas package to Cavs, sources tell The Vertical — Shams Charania (@ShamsCharania) 22 de agosto de 2017

No negócio, os Celtics receberão somente Kyrie Irving. Já os Cavs contarão com o armador Isaiah Thomas, o ala Jae Crowder, o pivô Ante Zizic e uma escolha no Draft de 2018.

Há algum tempo, o novo jogador da franquia de Boston pediu para ser trocado. Recebendo cerca de US$ 18 milhões por ano, Irving desistiu de um bônus salarial que receberia em caso de troca, justamente para que pudesse mudar de franquia.

Na internet, muitos fãs têm manifestado a surpresa com a notícia. É, com certeza, uma troca surpreendente nesta pré-temporada, faltando menos de dois meses para a NBA começar oficialmente.

O Boston Celtics já oficializou o novo jogador em seu Twitter, postando uma foto dele com a camisa do time. Em tradução livre, o post diz: "Nós adquirimos Kyrie Irving, All-Star quatro vezes, em um troca com os Cavs". Confira:

Durante a temporada passada, Thomas teve média de 28.9 pontos, 2,7 rebotes e 5.9 assistências por jogo. Kyrie, por sua vez, terminou com 25.2 pontos, 3.2 rebotes e 5.5. assistências por partida, sendo vice-campeão jogando ao lado de LeBron James no Cleveland Cavaliers.