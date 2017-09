Com péssima campanha na Copa América, Basquete Masculino não garante vaga para o Pan 2019

Foto: Divulgação / CBB

Após a fracassada campanha na Copa América de Basquete neste ano, a Seleção Brasileira Masculina não conseguiu a classificação para a disputa dos jogos Pan-Americanos de 2019, em Lima e pela primeira vez na história, ficará fora da disputa dos jogos. A equipe feminina já está classificada.

A Seleção Brasileira participou de todas as edições dos jogos, ao lado dos Estados Unidos, porém, para Lima, a equipe não viajará.

Com derrotas para a equipe do México e para a equipe de Porto Rico, a equipe de Cesar Guidetti conseguiu somente uma vitória, contra Colômbia, pela diferença de somente dois pontos. Com esses resultados, a equipe ficou em terceiro lugar no grupo, com um saldo de pontos de -30. A vitória do Canadá em cima da Venezuela, foi para sacramentar a não classificação brasileira.

Além da crise envolvendo toda a equipe, uma crise pessoal envolveu o jogador Bruno Caboclo, que se recusou a entrar em quadra e jogar o último quarto da partida contra os mexicanos. O atleta foi afastado. O jogador, já tinha se recusado a entrar em quadra nos jogos de Toronto e no Rio de Janeiro em 2016. A crise do basquete só se agrava, juntando com a crise financeira e administrativa que vem passando a Confederação de Basquete Brasileira.

Em sua boa jornada nos jogos, o Brasil possui seis ouros, duas pratas e seis bronzes e ficava atrás apenas dos Estados Unidos, que possui oito medalhas douradas.

O que deixa a situação ainda mais triste é que em 2017 completou 30 anos da brilhante vitória da Seleção Tupiniquim em cima do gigante Estados Unidos. A equipe comandada por Oscar Schmidt ganhou a medalha de ouro, nos jogos de 1987 em Indianópolis, vencendo os donos da casa.

No restante do campeonato, o rival do Brasil, a Argentina já conseguiu a classificação, por ser a sede final da disputa da Copa América deste ano, além disso, a seleção alviceleste também garantiu a primeira classificação no grupo B da disputa.

Em Córdoba, os argentinos disputarão com o México a primeira semifinal, já os Estados Unidos, enfrentará a República Dominicana para definir a última vaga para a semifinal em Córdoba.