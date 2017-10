Guia VAVEL NBA 2017/18: Oklahoma City Thunder

Foto: Hugo Alves/VAVEL Brasil

O Oklahoma City Thunder é a franquia mais "nova" da NBA. Completando apenas seu décimo ano após a saída de Seattle, a organização tem se mostrado muito competente ao construir times competitivos em um intervalo de tempo pequeno, e foi o que aconteceu nesta temporada.

Com a saída de Kevin Durant do time em julho de 2016, Russell Westbrook virou, momentaneamente, a estrela solitária no elenco do Thunder. Sem muita ajuda ofensiva, o armador se tornou o MVP da liga e quebrou antigos recordes, trazendo alguma alegria para os torcedores de OKC.

Tudo mudou nesse verão, quando a franquia realizou duas trocas que chocaram o mercado e conseguiu recrutar Paul George e Carmelo Anthony. Com um novo Big Three, o sonho é alto: lutar pelo título. O Thunder tem o necessário para finalmente desbancar os Warriors?

Craque - Russell Westbrook

MVP da temporada regular de 2016/17, novo recordista de triplo-duplos e o atleta mais conhecido do Estado de Oklahoma: o armador Russell Westbrook é o craque do Thunder. Agora com mais ajuda no ataque, ele pretende levar a franquia ainda mais longe nos playoffs.

Westbrook teve médias de triplo-duplo: 31.6 pontos, 10.7 rebotes e 10.4 assistências por partida no último ano, juntando-se a Oscar Robertson, que também conseguiu façanha em 1961. Além disso, Russ estendeu seu contrato por mais cinco anos, mantendo-se a cara da franquia.

Foto: Mike Ehrmann/Getty Images North America

Expectativa para a temporada 2017/18

Com a obtenção de George e Anthony, auxiliando tanto no lado ofensivo como no defensivo, o OKC Thunder equilibra as duas partes de seu jogo e deve ter mais sucesso que na última temporada, podendo bater de frente com as outras forças do Oeste.

Na temporada regular, é provável que a equipe seja uma das mais competitivas, lutando entre as quatro primeiras posições na Conferência. Mesmo assim, as chances de desbancar os Warriors são pequenas inicialmente, por motivos como entrosamento.

Já nos playoffs, é extremamente plausível que o Thunder chegue às finais do Oeste. Lá, entretanto, pode estar a maior pedra no caminho: Golden State.

Foto: Reprodução / Facebook Oklahoma City Thunder

Técnico - Billy Donovan

Sucessor de Scott Brooks, Billy Donovan assumiu o comando de OKC em 2015, deixando de treinar a universidade da Flórida. Desde então, ele conseguiu 114 vitórias em 187 partidas, com um aproveitamento de cerca de 61%.

Foto: J Pat Carter/Getty Images North America

Donovan terá a missão de equilibrar uma ótima equipe titular com uma razoável segunda unidade. Além disso, precisará contar com o entrosamento entre os jogadores, fator que deve ser obtido com a passagem do tempo.

"Loud City", mais uma força

A Chesapeake Energy Arena é uma das mais energéticas da NBA. Com capacidade para pouco mais de 18 mil torcedores, a Loud City (Cidade Barulhenta, em tradução livre) apoia o Thunder em qualquer ocasião.

Conheça o Oklahoma City Thunder

Quinteto inicial: Russell Westbrook, Andre Roberson, Paul George, Carmelo Anthony, Steven Adams

Quem chegou: Patrick Patterson, Raymond Felton, Dakari Johnson, Daniel Hamilton, Terrance Ferguson, Paul George e Carmelo Anthony.

Quem saiu: Norris Cole, Taj Gibson, Victor Oladipo, Domantas Sabonis, Enes Kanter e Doug McDermott.

Uniformes 2017/18