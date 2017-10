Guia VAVEL NBA 2017/18: Portland Trail Blazers

Google Plus

O Portland Trail Blazers se movimentou infimamente nessa pré-temporada. Com poucos reforços e poucos jogadores deixando o elenco, a base continua a mesma do ano passado, em que terminaram em oitavo e foram eliminados pelo Golden State Warriors na primeira rodada.

Na atual fortíssima Conferência Oeste, no entanto, não haverá nenhuma facilidade para se classificar para os playoffs. Fazendo parte de um grupo de franquias sem muitas estrelas no elenco, a união entre Lillard e McCollum e o potencial de Nurkic são as principais apostas dos Blazers para um relativo sucesso.

Craque - Damian Lillard

Líder em pontuação e em assistências dos Trail Blazers no ano passado, o armador Lillard é, sem dúvidas, o principal jogador da franquia. O atleta já foi duas vezes All-Star e foi o novato do ano em que foi draftado, em 2012/13.

Lillard teve uma ótima temporada regular, com médias de 27 pontos, 4.9 rebotes e 5.9 assistências por partida, ajudando seu time a ir para os playoffs. Além disso, vale citar que ele também é rapper em suas horas vagas, tendo lançado um disco recentemente sob o nome artístico de "Dame D.O.L.L.A".

Expectativa para a temporada 2017/18

Sem nenhuma grande adição ao elenco nesta pré-temporada, os Blazers devem conseguir uma vaga nos playoffs, mas não será fácil: provavelmente, terminarão a série de 82 jogos entre a sexta e oitava colocação do Oeste.

Assim, nas eliminatórias, a franquia de Portland deve ser eliminada na primeira rodada mais uma vez, tendo que enfrentar um dos times favoritos ao título da Conferência, como o próprio Golden State Warriors.

Técnico - Terry Stotts

Tendo assumido o cargo de comandante do Portland Trail Blazers há cinco anos, Stotts conseguiu levar sua equipe aos playoffs nas últimas quatro temporadas. Durante esse período, foram 234 vitórias em 441 jogos, com um aproveitamento de cerca de 53%.

Moda Center

O antigo "Rose Garden" é uma das arenas mais temerosas e barulhentas da NBA. Com capacidade para até cerca de 19 mil pessoas, a torcida de Portland apoia seu time sob todas as condições.

Conheça o Portland Trail Blazers

Quinteto inicial: Damian Lillard, CJ McCollum, Maurice Harkless, Al-Farouq Aminu e Jusuf Nurkic.

Quem chegou: Zach Collins, Caleb Swanigan, Anthony Morrow e Archie Goodwin.

Quem saiu: Allen Crabbe, Festus Ezeli, Tim Quarterman e Andrew Nicholson.

