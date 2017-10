Guia VAVEL NBA 2017/18: Minnesota Timberwolves

Foto: Hugo Alves/VAVEL

Depois de mais de uma década sem chegar aos playoffs, parece que finalmente o Minnesota Timberwolves avançará à pós-temporada. Se a franquia já era promissora, com vários jovens talentos, a chegada de Jimmy Butler eleva o nível do time, que passa a figurar entre os melhores da Conferência Oeste.

O período de inter-temporada foi bastante benéfico para os Wolves. Apesar da saída de bons jogadores, como Ricky Rubio, a diretoria fez um correto trabalho em equilibrar o quinteto inicial com o banco: para isso, assinou com jogadores experientes e reforços pontuais. Agora, a seca finalmente acabará?

Craques - Karl-Anthony Towns e Jimmy Butler

Se o futuro do Minnesota Timberwolves já era promissor com Karl-Anthony Towns, a chegada de Butler só melhorou a situação. O ala-armador tem evoluído seu jogo a cada temporada, tendo números crescentes com a passagem dos anos e com a experiência na liga.

Wiggins, Towns e Butler (Foto: Reprodução / Facebook Karl Anthony Towns)

Dominante dentro do garrafão e com bom arremesso de três, Towns teve médias de 25.1 pontos e 12.3 rebotes por jogo na última temporada. Já Butler, muito eficiente ainda em Chicago, conseguiu 23.1 pontos, 6.2 rebotes e 5.5 assistências por partida, sendo o antigo destaque dos Bulls. Juntos, os dois comandarão o ataque dos Wolves durante toda a temporada e esperam alcançar os objetivos.

Expectativas para temporada 2017/18

Há treze anos sem se classificar para os playoffs, a franquia de Minnesota finalmente deve voltar à pós-temporada. Caso não ocorra nenhum imprevisto, como lesões, os Wolves provavelmente lutarão para ficar entre terceiro e quinto lugar no Oeste, disputando vagas principalmente com Rockets e Thunder.

Avançando para as eliminatórias, não será surpresa caso a franquia seja derrotada ainda na primeira rodada, mas é mais possível que alcance as semifinais da Conferência.

Um novo Target Center

A arena dos Timberwolves é localizada na cidade de Minneapolis e tem capacidade para cerca de 19 mil torcedores, número bastante comum na NBA. Com a "nova cara" da franquia, o ginásio poliesportivo foi remodelado, construindo novas lojas no prédio, além de novos pátios e clubes internos.

Foto: Divulgação / Target Center

Conheça o Minnesota Timberwolves

Quinteto inicial: Jeff Teague, Jimmy Butler, Andrew Wiggins, Taj Gibson e Karl-Anthony Towns

Quem chegou: Tag Gibson, Jeff Teague, Aaron Brooks, Marcus Georges-Hunt, Jamal Crawford, Justin Patton e Jimmy Butler.

Quem saiu: Ricky Rubio, Zach Lavine, Kris Dunn, Nikola Pekovic, Jordan Hill, Omri Casspi e Brandon Rush.

Uniformes 2017/18