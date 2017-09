Andrew Bogut assina com Los Angeles Lakers por um ano

Google Plus

Na noite dessa segunda-feira (18), o Los Angeles Lakers assinou com o pivô Andrew Bogut, de 34 anos. A informação foi divulgada pelo jornalista Shams Charania, mas ainda não foi oficializada por nenhuma das partes envolvidas.

De acordo com a imprensa estadunidense, o australiano receberá o valor mínimo para um veterano da NBA - U$ 2.3 milhões (cerca de R$ 7.2 milhões) por uma temporada. Este será o décimo terceiro ano do jogador na liga.

A última equipe de Bogut foi o Cleveland Cavaliers, em que disputou apenas uma partida. Logo no primeiro minuto em quadra, no mês de março, o pivô quebrou sua perna esquerda e ficou de fora no restante da temporada regular e dos playoffs.

Em toda a carreira, Bogut tem média de 10 pontos, 8.9 rebotes e 2.3 assistências por partida. A expectativa é que, mantendo-se longe de lesões, o pivô possa jogar em um bom nível, visto que já foi eleito um dos melhores defensores em 2014-15.