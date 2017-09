Lakers acerta segundo maior contrato de patrocínio e NBA terá 16 equipes com marca na camisa

Foto: Divulgação

Pela primeira vez na história a NBA permitiu que as franquias estampem marcas de patrocinadores nas camisas. Na tarde desta quinta-feira (21), o Miami Heat e o Los Angeles Lakers entraram para o grupo de equipes que já têm patrocínios e agora mais da metade das franquias terão marcas nas camisas.

Apesar das péssimas campanhas nas últimas três temporadas, o Los Angeles Lakers fechou o segundo maior acordo da liga, de US$ 14 milhões anuais com a empresa Wish, inferior apenas ao Golden State Warriors, atual campeão, que acertou por US$ 20 milhões com a Rakuten. Já o Miami Heat, que acertou com a Ultimate Software, não revelou os valores.



O primeiro time a anunciar um patrocínio foi o Philadelphia 76ers, com um acordo de US$ 15 milhões e três temporadas com o site de revenda de ingressos StubHub. Algumas franquias não revelaram os valores, como o Boston Celtics e o Brooklyn Nets, que acertaram com a General Electrics e Infor, respectivamente. Por outro lado, o Oklahoma City Thunder revelou que não pretende estampar marca nas camisas.

Das 30 equipes da NBA, pelo menos 16 delas - até o momento - terão patrocínio na camisa. A princípio, o plano é de três anos e anúncios de no máximo 6,3 cm². Após a temporada 2019/20, a liga levará em consideração a aceitação para saber se continua ou não com o acordo, podendo até expandir.

Segundo o acordo fechado entre a NBA e os atletas, 25% do valor arrecadado com o patrocínio ficará com a equipe que o assinou, outros 25% vão para o fundo de compartilhamento da liga e os demais 50% ficarão com os atletas.

Confira abaixo as franquias com patrocínio na camisa:

Atlanta Hawks - Sharecare

Boston Celtics - General Electric

Brooklyn Nets – Infor

Cleveland Cavaliers – Goodyear Tire and Rubber Company

Denver Nuggets – Western Union

Detroit Pistons - Flagstar Bank

Golden State Warriors - Rakuten

Los Angeles Lakers - Wish

Miami Heat - Ultimate Software

Milwaukee Bucks – Harley-Davidson

Minnesota Timberwolves – Fitbit

Orlando Magic – The Walt Disney Company

Philadelphia 76ers – StubHub

Sacramento Kings – Blue Diamond Growers

Toronto Raptors – Sun Life Financial

Utah Jazz – Qualtrics