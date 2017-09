Knicks e Thunder entram em acordo por troca envolvendo Carmelo Anthony

Google Plus

Russell Westbrook e Carmelo Anthony serão companheiros de equipe (Foto: Sue Ogrocki/AP)

Neste sábado (23), Oklahoma City Thunder e New York Knicks acertaram uma troca envolvendo Carmelo Anthony, All-Star que já havia demonstrado insatisfação na franquia da Conferência Leste. As informações foram divulgadas primeiramente pelos jornalistas Shams Charania e Adrian Wojnarowski.

Para receber o ala, a franquia de OKC enviou Enes Kanter, Doug McDermott e uma escolha de segundo round no draft de 2018. Nenhuma das partes oficializou o negócio ainda, mas é esperado que isso ocorra na segunda-feira (25).

Inicialmente, houve fortes rumores de que a próxima equipe de Anthony seria o Houston Rockets, mas os Knicks afirmaram que não poderiam realizar a troca com a franquia texana. Nos últimos dias, a lista de possíveis destinos aumentou, incluindo o Cleveland Cavaliers e o OKC Thunder - que concluiu a negociação rapidamente.

Carmelo Anthony, que já foi All-Star 10 vezes e o jogador que mais pontuou na temporada de 2012-13, agora se junta a Russell Westbrook e Paul George, formando um "Big Three". No último ano, teve médias de 22.4 pontos, 5.9 rebotes e 2.9 assistências por partida.

Por sua vez, Enes Kanter foi o sexto homem do Thunder na última temporada, saindo do banco e pontuando bem. Doug McDermott também não jogou no quinteto inicial e teve menos tempo em quadra que o pivô turco.