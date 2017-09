Westbrook acerta extensão de contrato por cinco anos e bate recorde da NBA

Foto: Getty Images

Depois de ser eleito o MVP da temporada 2016/17, Russell Westbrook acertou a extensão contratual de US$ 205 milhões (aproximadamente R$ 650 milhões) por mais cinco anos com o Oklahoma City Thunder. O novo vínculo faz do armador recordista de triplos-duplos o dono do maior contrato da história da NBA, recebendo cerca de US$ 235 milhões (R$ 745 milhões) nos próximos seis anos.

O armador do Oklahoma City Thunder já havia assinado outra extensão logo após a saída de Kevin Durant para o Golden State Warriors, com cifras de US$ 86 milhões. A nova extensão contratual começa a partir da temporada 2018/19, quando se encerra a atual.

Westbrook segue o caminho de James Harden, do Houston Rockets, que havia acertado uma extensão de US$ 228 milhões por mais quatro temporadas, válido a partir de 2019/20. Recentemente, Stephen Curry, do Golden State Warriors, assinou o contrato mais valioso da liga com valor de US$ 201 milhões (US$ 40 milhões por ano).

Na temporada 2016/17, Westbrook carregou o Oklahoma City Thunder até os playoffs, tendo médias de 31,6 pontos, 10,7 rebotes e 10,4 assistências por jogo, além de superar o recorde de Oscar Robertson anotando 42 triplos-duplos.