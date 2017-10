Guia VAVEL da NBA 2017/18: Cleveland Cavaliers

Foto: Hugo Alves/VAVEL

Depois de perder o título para o Golden State Warriors na última temporada, o Cleveland Cavaliers teve grandes contratações de peso para reforçar o seu elenco na temporada 2017/18. Apesar de perder Kyrie Irving, um dos principais jogadores da equipe, os Cavs conseguiram contratar nomes muito conhecidos além de manter peças importantes como Jr Smith, Tristan Thompson, Shumpert e contar LeBron James para recuperar o título de campeão.

Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors têm dominado suas conferências na NBA. As duas equipes decidiram as três últimas finais de NBA e os Warriors acabam levando vantagem de dois títulos contra um dos Cavs. Para a temporada 2017/18, as duas equipes surgem novamente como favoritas, porém os Cavs se reforçaram com grandes nomes para recuperarem o título.

Thomas, Crowder e Zizic trocaram os Celtics para reforçar os Cavs (Foto: Divulgação/Cleveland Cavaliers)

A expectativa de título e uma grande campanha para os Cavs é muito alta. Mesmo que a equipe de Cleveland tenha perdido seu armador principal Kyrie Irving, o time de LeBron e companhia não ficou por isso. Kyrie foi envolvido em uma troca com Isaiah Thomas – que só deve estrear em janeiro devido a uma lesão na coluna - e Jae Crowder, que agora vão atuar pelos Cavs. Além destes dois reforços, os Cavaliers se reforçaram com Derrick Rose, ex-Bulls e MVP de 2010/11 e também Dwyane Wade, que acabou saindo dos Bulls.

Craque - LeBron James

LeBron James é o responsável para liderar os Cavs (Foto: Elsa/Getty Images)

Mesmo com inúmeros reforços importantes e com a equipe recheada de jogadores All-Stars, LeBron James segue sendo o principal nome dos Cavs e o responsável por liderar a equipe em mais uma temporada. Três vezes campeão da NBA e escolhido quatro vezes como MVP da liga, LeBron é o jogador mais dominante da NBA e para muitos o melhor jogador depois de Jordan. Na temporada passada, o camisa 23 dos Cavs teve médias de 26.4 pontos, 8.7 assistências e 8.6 rebotes por jogo.

Conheça o Cleveland Cavaliers

Quinteto inicial: Derrick Rose (provavelmente até Isaiah Thomas voltar de lesão), Dwyane Wade, LeBron James, Kevin Love e Tristan Thompson.

Quem chegou: Isaiah Thomas, Jae Crowder, Derrick Rose, Dwyane Wade, Ante Zizic, Jeff Green, Jose Calderon e Cedi Osman (draft).

Quem saiu: Kyrie Irving e James Jones (aposentou).

Treinador: Tyronn Lue

Arena: Quicken Loans Arena (capacidade: 20.562)

Novo design da Quicken Loans Arena (Foto: Divulgação/Cleveland Cavaliers)

Uniformes 2017/18: