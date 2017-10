Guia VAVEL NBA 2017/18: Milwaukee Bucks

Foto: Hugo Alves/VAVEL

Grande surpresa e sensação na temporada 2016/17 com a explosão do surpreendente Giannis Antetokounmpo, o Milwaukee Bucks fez uma campanha para se encher de esperança com uma equipe jovem e promissora. Para a temporada 2017/18 da NBA que está perto de iniciar, os Bucks apostam na boa fase da sua estrela e também no bom trabalho que o técnico Jason Kidd tem feito no comando da equipe nos últimos anos.

Uma das sensações na temporada passada, os Bucks fizeram grande campanha na conferência Leste, onde se classificaram para os playoffs com números de 42 vitórias e 40 derrotas. Porém na fase dos playoffs a equipe de Milwaukee não conseguiu segurar a força do Toronto Raptors e mesmo com a grande fase de Antetokounmpo acabou sendo eliminada logo na primeira rodada.

Para a temporada 2017/18 os Bucks começam animados. A equipe manteve Jason Kidd que vem fazendo ótimo trabalho como treinador e aposta no seu jovem líder Giannis Antetokounmpo, além do armador Malcolm Brogdon. Antetokounmpo explodiu na última temporada e foi o grande responsável pela boa campanha da equipe, além dele o armador Brogdon foi outro destaque, sendo eleito o Rookie do ano em 2016/17.

Jason Kidd fará a sua quarta temporada no comando dos Bucks (Foto: Maddie Meyer/Getty Images)

O Milwaukee tem muita ilusão para esta temporada, pois finalmente seu projeto tem dado resultado e parece estar chegando ao ponto que era esperado. Depois de terminar mais uma temporada muito bem, como foram nos últimos anos, os Bucks vão começar 2017/18 com uma alta frequência e qualidade, que era o esperado pelo técnico e pelos dirigentes da equipe. A juventude da equipe não parece ser mais um problema, pois os jogadores estão mais experientes e aparentemente prontos para uma temporada de crescimento.

Craque - Giannis Antetokounmpo

Giannis foi eleito o jogador mais improvável da temporada 2016/17 (Foto: Divulgação/Milwaukee Bucks)

Grande surpresa da temporada passada, o grego de apenas 22 anos vive uma fase sensacional na NBA. Após a explosão que o jovem teve na última temporada, liderando a equipe em todos os quesitos com médias de 22.9 pontos, 8.7 rebotes, 5.4 assistências, 1.9 tocos e 1.6 roubos por jogo, Giannis chegou ao final da temporada sendo eleito o jogador mais improvável.

Antetokounmpo fez uma ótima pré-temporada ano passado para iniciar 2016/17, conseguindo crescer muito o seu jogo e melhorando em todas as posições. O grego foi fundamental para os Bucks e virou a grande estrela da equipe, na tendo problemas para chamar a responsabilidade e decidir partidas em momentos delicados. Com toda a explosão na temporada, Giannis também teve sua primeira participação no All-Star Game.

Com toda essa responsabilidade e seu auge profissional, Antetokounmpo inicia a temporada 2017/18 com toda esperança depositada pelos torcedores, pois o jovem de 22 anos é a promessa da equipe que para conseguir avançar ainda mais longe nesta temporada. Giannis ainda conta com Jason Kidd para lhe ajudar a desenvolver muito mais o seu basquete, pois o técnico tem grande parcela no processo de lapidar esta joia dos Bucks.

Conheça o Milwaukee Bucks:

Quinteto inicial: Malcolm Brogdon, Khris Middleton, Giannis Antetokounmpo, John Henson e Thon Maker.

Quem chegou: Joel Anthony (SAS), Sterling Brown (Draft), Gerald Green (BOS), Kendall Marshall, Brandon Rush (MIN), D.J. Wilson (Draft), James Young (BOS).

Quem saiu: Michael Beasley (NYK), Spencer Hawes.

Treinador: Jason Kidd

Arena: BMO Harris Bradley Center (capacidade: 18.717)

(Foto: Divulgação/NBA)

Uniformes 2017/18: