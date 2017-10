Guia VAVEL NBA 2017/18: Indiana Pacers

Foto: Hugo Alves/VAVEL

A janela de transferências da NBA para esta temporada não foi muito boa para o Indiana Pacers. A equipe que era liderada por Paul George nos últimos anos, perdeu a sua grande estrela e se vê em uma situação de reformulação no elenco. Depois de cair na primeira rodada dos playoffs na temporada passada, os Pacers buscam agora com o bom trabalho do técnico Nate McMillan e o jovem pivô Myles Turner construir uma nova equipe competitiva para voltar à fase final da liga.

A equipe de Indiana tem feito grandes campanhas e vive bons momentos na NBA. Nas últimas sete temporadas, o Indiana só ficou de fora dos playoffs em uma campanha (2014/15), e ainda chegou em duas ocasiões até a final da conferência Leste, onde perdeu para o Miami Heat de LeBron James.

Para a temporada de 2017/18, o Indiana teve um grande prejuízo que quebrou parte de seu elenco: a negociação de Paul George. O All-Star de Indiana foi negociado com o Oklahoma City Thunder e acabou trocando de clube. Apesar do grande prejuízo dos Pacers, na troca envolvendo Paul George a equipe de Indiana pelo menos recebeu Victor Oladipo e Domantas Sabonis.

Craque - Myles Turner

(Foto: Joe Robbins/Getty Images)

No elenco atual dos Pacers, a nova estrela da equipe é Myles Turner. Turner que foi draftado pelo Pacers em 2015 fará agora a sua terceira temporada pela equipe de Indiana. O jovem ala-pivô/pivô de 21 anos tem feito grandes evoluções a cada ano que passa e é a aposta para liderar a equipe nesta temporada. O crescimento de Myles Turner na NBA é tanto que o jovem é um dos principais favoritos a vencer o prêmio de jogador mais improvável da liga ao final da temporada.

Myles Turner é um jogador que tem tudo para ser uma das referências da NBA nos próximos anos. É um jogador com personalidade, bom chute de média distância e tem grandes habilidades em rebotes ofensivos, além de ser um especialista em tocos. Na última temporada Myles Turner teve médias de 14.5 pontos, 7.3 rebotes e 2.1 tocos por partida.

Técnico - Nate McMillan

(Foto: Patrick Smith/Getty Images)

O técnico da equipe em 2017/18 continuará sendo Nate McMillan que fará a sua segunda temporada no comando da equipe. O técnico terá de enfrentar problemas com as perdas importantes como além de Paul George como principal nome, ainda perdeu o armador Jeff Teague e o ala-armador Monta Ellis. Na última temporada o técnico fez uma boa campanha com 42 vitórias e 40 derrotas, se classificando na 8ª posição para os playoffs. Resta saber se o treinador conseguirá manter o bom desempenho com os novos jogadores.

Conheça o Milwaukee Bucks

Quinteto inicial: Darren Collison (PG), Victor Oladipo (SG), Bojan Bogdanovic (SF), Thaddeus Young (PF) e Myles Turner (C).

Quem chegou: Ike Anigbogu, Bojan Bogdanovic, Darren Collison, DeQuan Jones, Cory Joseph, T.J. Leaf, Ben Moore, Victor Oladipo, Alex Poythress, Domantas Sabonis, Edmond Sumner, Damien Wilkins.

Quem saiu: Aaron Brooks, Rakeem Christmas, Monta Ellis, Paul George, C.J. Miles, Georges Niang, Kevin Seraphin, Jeff Teague.

Treinador: Nate McMillan.

Arena: Bankers Life Fieldhouse (capacidade: 18.165).

(Foto: Chris Chambers/Getty Images)

Uniformes 2017/18: