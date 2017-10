Guia VAVEL NBA 2017/18: Detroit Pistons

Foto: Hugo Alves/VAVEL

A equipe do Detroit Pistons não vive seus melhores anos na NBA. A franquia tem passado por péssimas campanhas e não têm correspondido as expectativas dos torcedores. Para a temporada 2017/18, a equipe terá Andre Drummond, Reggie Jackson e Avery Bradley como seu Big Three e, sob o comando do técnico Stan Van Gundy, contará ainda com a fraqueza da conferência Leste para voltar aos playoffs da NBA e fazer uma boa campanha para os seus torcedores.

O Detroit Pistons tem feito campanhas muito abaixas nos últimos anos. Nas últimas cinco temporadas da NBA, a equipe se classificou para os playoffs em apenas uma ocasião (2015/16) e caiu logo na primeira fase com um 4 a 0. No último ano, os Pistons conseguiram 37 vitórias e 45 derrotas na liga, mas não foi o suficiente para avançar aos playoffs.

Para a temporada 2017/18 a equipe do técnico Stan Van Gundy apostará em um projeto de trabalho que será voltado para suas estrelas: Andre Drummond e Reggie Jackson que volta de lesão. Além dos dois principais jogadores da equipe, Avery Bradley chega do Boston Celtics para reforçar a franquia. Com a Conferência Leste perdendo jogadores importantes e ficando mais fraca comparada a Conferência Oeste, esta será a chance dos Pistons aproveitarem para voltar a fazer uma grande temporada.

O Detroit é uma das grandes decepções da NBA na última temporada, justamente por ter uma boa equipe e com um bom elenco, mas não conseguir ter bom rendimento dentro de quadra. Uma equipe que é marcada pela falta de vontade e esforço dos jogadores, acabou resultando em más atuações e resultados. Porém mesmo com estas críticas, o técnico Stan Van Gundy continua confiando no seu elenco para mais uma temporada.

Craque - Andre Drummond

Drummond tenta alcançar seu melhor nível para liderar os Pistons (Foto: Gregory Shamus/Getty Images)

Pivô de 24 anos, na temporada passada Drummond se tornou o jogador mais bem pago do Detroit Pistons. Porém mesmo com partidas muito boas e decisivas, foi muito abaixo em relação ao que se esperava dele na temporada, ainda mais por todo o valor pago no seu novo contrato com a equipe. A falta de competitividade e vontade, a falta de compromisso com a equipe e sua bagagem, falaram mais alto do que o grande potencial que todos sabem que ele tem.

Com uma equipe pronta e mais competitiva para 2017/18, Andre Drummond finalmente poderá mostrar a todos o seu melhor basquete e fazer justiça ao seu valor de contrato com o Detroit. Como estrela da equipe e valor máximo de contrato, Drummond é bastante pressionado a liderar o time e também a melhorar o seu jogo, começando pelos lances livres.

Apesar de boas médias de 13.6 pontos e 13.8 rebotes por jogo, ainda não são o suficientes para quem quer ser a estrela principal responsável por liderar a equipe e ter contrato máximo. Em 2017/18 Drummond tem tudo para fazer a sua grande temporada, tudo depende de como será a sua atitude e disposição de melhorar o seu basquete, e não se acomodar.

Técnico - Stan Van Gundy

Stan Gundy fará sua quarta temporada no comando do Detroit (Foto: Gregory Shamus/Getty Images)

Treinador dos Pistons nas últimas três campanhas, Stan começará a sua quarta temporada no comando da equipe de Detroit. Apesar de campanhas fracassadas nos últimos anos, Stan continua acreditando no melhor da sua equipe e aposta no seu estilo de jogo para recuperar o bom basquete dos Pistons.

Tendo em mãos a melhor equipe que o Detroit formou nos últimos anos, Stan tem um estilo de trabalho antigo, apostando em um pivô de raça, junto com um armador para articular seu sistema de jogo. Um sistema de jogo onde o primordial costumava ser a defesa, mas agora a proteção do seu próprio garrafão tem obrigado a trabalhar outras necessidades.

O mais importante é que Stan Van Gundy não vai se conformar com as 37 vitórias da equipe na temporada passada e, agora com seu elenco mais reforçado e pronto, o técnico vai motivar a sua equipe na tentativa de conquistar uma classificação para os playoffs em quem sabe um 6º lugar. Afinal, os “Bad Boys”, como são chamados, já estão em um projeto de três anos e parecem finalmente estarem prontos para o seu melhor nível.

Detroit Pistons para 2017/18:

Quinteto inicial: Reggie Jackson (PG), Avery Bradley (SG), Stanley Johnson (SF), Tobias Harris (PF) e Andre Drummond (C).

Quem chegou: Avery Bradley, Luke Kennard, Langston Galloway, Eric Moreland, Ish Smith, Anthony Tolliver.

Quem saiu: Marcus Morris, Aron Baynes, Kentavious Caldwelll-Pope, Michael Gbinije, Darrun Hilliard.

Treinador: Stan Van Gundy.

Arena: The Palace of Auburn Hills (capacidade para 22.076 pessoas).

Arena do Detroit Pistons (Foto: Divulgação/Detroit Pistons)

