Guia VAVEL NBA 2017/18: Utah Jazz

O Utah Jazz teve uma boa temporada em 2016/17, mas terminou com uma má surpresa: Gordon Hayward decidiu trocar de equipe e foi jogar em Boston. Sem um dos melhores alas da liga e o principal jogador da franquia, a situação poderia parecer desesperadora, mas o otimismo ainda existe em Salt Lake City.

Com bons reforços, a ausência de Hayward pode ser suprida, mesmo que parcialmente. O Jazz, que demonstrou uma grande disciplina defensiva recentemente, precisará acertar o lado ofensivo da quadra para chegar aos playoffs pela segunda vez seguida, em uma Conferência Oeste muito forte.

Craque - Rudy Gobert

Com a saída de Gordon Hayward, o pivô Gobert passa a ser a grande estrela do elenco de Utah. O francês fez uma boa temporada, com 14 pontos, 12.8 rebotes e 2.6 tocos por partida, mas precisará aumentar ainda mais sua participação em quadra para ajudar o Jazz a chegar aos playoffs.

O francês já demonstrou que consegue dominar o garrafão em ambos os lados, mas principalmente defensivamente, visto que foi nomeado um dos melhores protetores do aro na última temporada e escolhido para o segundo melhor time da liga (All-NBA).

Técnico - Quin Snyder

Assumindo o cargo do Jazz em 2015/16, Snyder tem um recorde razoavelmente bom. Durante esse tempo, foram 257 jogos disputados, com 133 vitórias, tendo um aproveitamento de 51,75%.

O treinador conseguiu recuperar uma característica antiga da equipe de Utah: o bom trabalho defensivo. Durante o último ano, a franquia sofreu apenas 96.8 pontos por jogo, o melhor índice da liga. Assim, Snyder conquistou a confiança dos jogadores do elenco, mas terá a difícil missão de suprir as ausências dos jogadores que saíram na inter-temporada.

Expectativa para a temporada 2017/18

Utah faz parte de um grupo de cinco ou seis equipes com pretensões semelhantes: conseguir uma complicada vaga nos playoffs. Dessa forma, o mais provável é que a franquia termine a temporada entre a sexta e décima posição no Oeste, não sendo surpresa caso não avance à pós-temporada.

Em caso de fase eliminatória, o Jazz terá muita dificuldade em passar da primeira rodada, já que devem enfrentar um dos quatro melhores times da Conferência. Assim, este será um ano de bastante adaptação e desafios.

Vivint Smart Home Arena

Eleita por vários como uma das cinco arenas mais intimidadoras da liga, o ginásio em Salt Lake City tem capacidade para quase 20 mil torcedores. A torcida local comparece em peso e apoia a franquia em todos os jogos de Utah.

Conheça o Utah Jazz

Quinteto inicial: Ricky Rubio, Joe Ingles, Rodney Hood, Derrick Favores e Rudy Gobert.

Quem chegou: Ricky Rubio, Thabo Sefolosha, Jonas Jerebko, Ekpe Udoh, Donovan Mitchell, Tony Bradley e Royce O'Neale.

Quem saiu: Boris Diaw, Gordon Hayward, Trey Lyles, George Hill, Shelvin Mack e Heff Withey.

