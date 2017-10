Guia VAVEL da NBA 2017/18: Philladelphia 76ers

Foto: Hugo Alves/VAVEL

Após anos de reconstrução, parece que o Philadelphia 76ers finalmente brigará por vaga nos playoffs da Conferência Leste. Depois de algumas das três melhores escolhas do draft por anos seguidos, a franquia da Pensilvânia pode deixar de estar na amargura das últimas posições de toda a liga.

No draft desse ano, os Sixers selecionaram Markelle Fultz, primeira escolha geral do recrutamento. Além disso, a primeira escolha do ano passado, Ben Simmons, fará sua estreia profissional, depois de uma lesão que o deixou fora de toda de toda temporada anterior.

Mesclando jovens promissores e veteranos, o Philadelphia 76ers, liderado por Joel Embiid, pode aproveitar a queda de competitividade da Conferência Leste com a saída de algumas estrelas e conseguir uma vaga nos playoffs.

Joel Embiid, o líder do 'The Process'

Com um elenco recheado de jovens, o craque do Philadelphia 76ers não poderia ser outro a não ser o mais veterano deles: Joel Embiid. O pivô de 23 anos é o líder do projeto 'The Process' e, embora sofra com lesões, é ótimo jogador.

Joel Embiid sofreu com lesões nas suas primeiras temporadas na NBA, mas em 2016, enfim, estreou e liderou os Sixers, que fizeram um ótimo mês de janeiro. O bom desempenho fez Embiid brigar pelo prêmio de melhor calouro da temporada.

Porém, novamente o pivô desfalcou por lesão em muitos jogos. Embiid esteve em quadra apenas em 31 jogos da temporada 2016/17, mas teve médias de 20 pontos, 7 rebotes e quase três tocos por jogo. Saudável, tem totais condições de liderar os Sixers numa briga por vaga nos playoffs.

Expectativa para a temporada 2017/18

Com a queda de competitividade na Conferência Leste, abriu espaço para franquias em reformulação tentarem vaga nos playoffs. É o caso do Philadelphia 76ers, que já está neste projeto há alguns anos.

Liderados por Joel Embiid, os Sixers se reforçaram com a primeira escolha do draft, Markelle Fultz, e trouxeram J.J. Redick, além de manter Ben Simmons e Dario Saric. A falta de experiência pode ser fator contra ao longo do campeonato, mas a expectativa é de vaga na pós-temporada.

Conheça o Philadelphia 76ers

Quinteto inicial: Markelle Fultz, J.J. Redick, Ben Simmons, Dario Saric e Joel Embiid.

Quem chegou: Markelle Fultz, J.J. Redick, Amir Johnson e Kris Humphries.

Quem saiu: Justin Harper, Gerald Henderson,, Ersan Ilyasova, Shawn Long, Alex Poythress, Sergio Rodríguez, Tiago Splitter e Hollis Thompson.

Técnico: Brett Brown

Arena: Wells Fargo Center

Uniformes 2017/18