Guia VAVEL NBA 2017/18: Toronto Raptors

Foto: Hugo Alves/VAVEL

A temporada 2016/17 ficou com gosto de fracasso para o Toronto Raptors. A franquia canadense é uma das equipes mais fortes da Conferência Leste, atrás do Cleveland Cavaliers e Boston Celtics. Liderados por Kyle Lowry e DeMar DeRozan, os Raptors tentam derrubar os favoritos em 2017/18.

O Toronto Raptors perdeu peças importantes na rotação do elenco, mas com a queda de nível da Conferência Leste isso, talvez, não faça diferença. O maior reforço fica por conta do calouro Anunoby, 23ª escolha geral no draft.

O objetivo do Toronto Raptors em 2017/18 é retornar as finais de Conferência Leste, porém, desbancar os favoritos Cavaliers e Celtics não é uma missão simples. Sem contar que por correndo por fora ainda tem o Washington Wizards de John Wall, que foi uma grande surpresa na temporada 2016/17.

Quem é o craque?

Com um elenco com vários bons jogadores, não dá para destacar apenas um jogador. É verdade que DeMar DeRozan é a principal estrela da equipe, mas não podemos deixar de lembrar de Kyle Lowry, outro All-Star da franquia canadense.

Juntos, DeRozan e Lowry são responsáveis pelas ótimas campanhas que os Raptors estão fazendo nos últimos anos. Há dois anos, chegaram nas finais da Conferência Leste, mas caíram para o Cleveland Cavaliers. Em 2016/17, perderam o posto de segundo principal time para o Boston Celtics.

Na temporada 2016/17, Kyle Lowry viveu sua melhor temporada da carreira com média de 22 pontos por jogo e aproveitamento acima de 40% nos arremessos de três pontos. Mesma situação viveu DeMar DeRozan com média de 27 pontos por jogo.

Conheça o Toronto Raptors:

Quinteto inicial: Kyle Lowry, DeMar DeRozan, CJ Miles, Serge Ibaka e Jonas Valanciunas.

Quem chegou: K.J. McDaniels, Lorenzo Brown, C.J. Miles e OG Anunoby

Quem saiu: DeMarre Carroll, Cory Joseph, Patrick Patterson, Jared Sullinger, P.J. Tucker e Delon Wright

Técnico: Dwane Casey

Arena: Air Canada Centre

