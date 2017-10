Guia VAVEL NBA 2017/18: Orlando Magic

Foto: Hugo Alves/VAVEL Brasil

Falar do Orlando Magic sempre é difícil pela incógnita que a franquia é. Na temporada 2016/17, esperava-se alguma evolução em uma equipe que já tem leva o projeto de rebuild nas costas faz um bom tempo, mas nada de muito importante e empolgante foi apresentado, muito longe disso.

A equipe da Flórida terminou a última temporada com a terceira pior campanha da conferência Leste, perdendo apenas para o Philadelphia 76ers e Brooklyn Nets. Mesmo com uma plantel de alto potencial, a equipe não conseguiu render e fez uma campanha que não chegou a 30 vitórias, algo bem decepcionante.

Craque - Nikola Vucevic

Se pegarmos o quinteto titular do Magic, veremos Nikola Vucevic como o nome mais experiente numa equipe bastante jovem. Além disso, ele é, provavelmente, o jogador mais regular da equipe, sempre sendo bastante sólido, além de ser, em tese, o grande líder da equipe.

Desde que chegou à Orlando, Vucevic só teve uma temporada sem média de duplo-duplo, que foi na 2015/16, quando o próprio teve problemas com lesões. Tirando isso, o montenegrino sempre teve ótimas temporadas, e com certeza será importante para que o Magic tenha sucesso.

Técnico - Frank Vogel

No Orlando Magic desde 2016, Frank Vogel chegou como a minha esperança de elevar o patamar da equipe, ainda mais após um excelente trabalho no Indiana Pacers, que foi sua primeira equipe como treinador. Mesmo assim, a diferença de treinar uma equipe já formada como o Pacers, que contava com excelente jogadores, como Paul George e David West, para um time tão jovem como o Magic foi perceptível.

Porém, Vogel manteve praticamente todos os jogadores importantes e que conhece bastante, ou seja, seu trabalho pode, finalmente, ser analisado de maneira mais fria, já que têm um plantel formado. Basta saber se ele saberá usar suas peças ou não.

Expectativa para temporada 2017/18

Analisar uma equipe que não sabemos o que esperar como o Orlando Magic é bem difícil. Porém, a expectativa é melhor que a temporada passada, pois, como já dito, a base do plantel foi mantido. Pode-se dizer que a única importante saída foi de Jeff Green, que rumou ao Cleveland Cavaliers. Tirando isso, o time é quase o mesmo.

É uma equipe bastante nova, com um time titular bem inexperiente, mas é algo que também pode ser bom, pela vontade que a garotada quer mostrar. Além disso, reforços importantes também deverão ser úteis, como Jonathon Simmons, que surpreendeu a todos no San Antonio Spurs, o jovem Jonathan Isaac, escolhido na primeira rodada do último Draft, e o experiente Arron Afflalo, que retornou ao time após uma passagem irregular no Sacramento Kings.

Mesmo com um Leste mais enfraquecido, a expectativa, mais uma vez, não é de playoffs para o Magic. Porém, espera-se um desenvolvimento maior dos seus garotos, como Elfrid Payton e Aaron Gordon, que têm bastante potencial, mas ainda precisam se firmar de vez na liga como jogadores que podem fazer a diferença.

Conheça o Orlando Magic

Quinteto inicial: Elfrid Payton, Evan Fournier, Jonathan Simmons, Aaron Gordon e Nikola Vucevic.

Quem chegou: Arron Afflalo, Khem Birch, Jonathan Isaac (R), Wesley Iwundu (R), Kalin Lucas (R), Shelvin Mack, Adreian Payne, Jonathon Simmons e Marreese Speights.

Quem saiu: Patricio Garino, Marcus Georges-Hunt, Jeff Green, Jodie Meeks, C.J. Watson e Stephen Zimmerman.

Arena: Amway Center.

Uniformes 2017/18